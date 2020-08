Lany – You

קחו את השיר לנסיעת לילה. הסינגל השלישי של "לני", להקת האלט-רוק מלוס אנג'לס לקראת האלבום Mama's Boy, שיצא באוקוטובר 2020. זה הולך ככה:

כמו מים במדבר / שבלתי ניתן למצוא

אבל מצאת אותי כשהייתי שבור / החזרת אותי שוב, נתת לי חיים

כמו פרח בבטון / כל כך יפה ונדיר

נתת לי תקווה כשהייתי ריק / העברת אותי דרך האש, היית שם



פול קליין, שעומד בקדמת השלישייה שר על אדם שנכנס לחייו בתקופה קשה, וניצל תודות לתמיכה של מי שמתואר כמלאך שמגיע במהלך חלום בלהות – "Like an angel in a nightmare". הסינגל מגיע שני סינגלים שייכנסו אף הם לאלבום – בלדת הרוק "if this is the last time" ו-"good guys".

ההפקה תואמת את גוון האווירה שמרגיש כמו שקיעה מצליל הסינתיסייזר המהומהם, הקול המדוכדך, המנגינה העגמומית שתומכת בסיפור של המספר, דרך הגיטרות והתופים ושירת מקהלה שמעצבים סאונד של להקה מהוקצעת.



One, two

One, two, three

Like water in the desert/ Impossible to find

But you found me when I was broken/ Put me back together, gave me life

Like a flower in the concrete/ So beautiful and rare

You gave me hope when I was empty/ Walked me through the fire, you were there

You're the sun to the moon/ You’re my ocean painted blue

(You, I'm nothing without you/ (Without you, without you

Like an angel in a nightmare/ You opened up my eyes

Lookin' in all the wrong places/You’re the one I needed this whole time