השורה התחתונה היא שהוא מעדיף אותה – בלעדיו. חבורת רוק מקומית שקוראת לעצמה MFRSM (מפרשים) מספקת טקסט על יחסים מטורללים. נו טוב, הכותבים מבינים יותר מקורא שורות אלה את הפסיכוזה והטירוף מאחורי הסיפור עם הרצון לשמוע ממנה "שקרים טפשיים", לטעום שפה מדממת". היומרה של אבידן עזרא, יובל רוזין עמרי אלעזרי להציע פוסט פאנק ישראלי ים תיכוני לא תיבחן במחוזותינו, הגם שסביר שיימצא לזה קהל מקומי מוטרף.

השיר מגיע כמכת ברקים ורעמים בסערת קולות וגיטרות שמשדרת את הטירוף. זה נשמע לי יותר דת' מטאל מאשר פאנק, יש כאן את "המערב הפרוע" של הרוק, המהירות, המוזיקה הכבדה, ורק חסר הגראולינג (במטאל זה סוג של ביצוע ווקאלי, אשר מהותו השמעת קולות נמוכים, גסים, מגרגרים ובלתי מלודיים, מעין "נהמות" או "שאגות"). אין לי מושג אם הסגנון הזה עוד רלוונטי או שהוא כבר בחזקת אנכרוניזם. מהביצוע הזה עולה כי מדובר בחבורה מקצוענית שיודעת מה היא צריכה להוציא מהכלים החשמליים.

האם הזעם שפורץ מהשירה הוא אותנטי או סתם אנרגיות מתפוצצות שבאות להציג פוזה של ההתיישרות על ז'אנר הפאנק המטאלי? נשמע עוד שירים של MFRSM כדי להשיב על השאלה הזו.

MFRSM – Fast Factors

What do you know?/ That I don’t know/ Wasted times / On too many roads

Tell me lies/ Stupid lies/ Put your pretty face and smile

Taste my lip/ Bloody lip/ With my spoon/ Don’t be cheap

Cause I’ve heard, it is no lie/ Your kinky ways has drove me wild

Oh, please mama

Would you like to sit and watch?/ Does that make you hot babe?

I bet you won't tell/ I can be the one you want

No hesitations at all / You – fix what I broke

I’m gonna take that/ And gonna make it work/ yeah baby

Oh yeah/ Look what I found/ In here

You got no shame/ Tell me/ And scream my name/ I like you better without me

