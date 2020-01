הבנאדם המחפש שינוי, ה – new-born seeker, מכריז כי הוא משנה כיוון, יוצא לדרך אחרת, מוותר אפילו על אהבה. "אני יוצא, לא לא תראי אותי הפעם/ אני בתוך ומחוץ לאהבה אבל את יודעת, שאני יכול למצוא אותה/ אני אתן לך ללכת, לא את לא תראי אותי בסביבה/ לא רציתי את זה אז ואני לא רוצה את זה עכשיו"

Other Lives היא חבורה ייחודית מאוקלהומה, שנחשפה באלבומה Rituals ב-2015, יצירת אומנות מסוdננת עתירת אמוציות.

השיר החדש הוא מהאלבום 'For Their Love' שצפוי לנחות ב -24 באפריל. הלהקה, שבראשה הסולן והיוצר ג'ס טאביש, המסביר כי השיר הוא חלק מאלבום המשקף תחושות הפרט הנוגעות לאקלים הנוכחי בענייני כלכלה ופוליטיקה, המאבקים הבסיסיים של מציאת משמעות קיום. "כסף, אהבה ומוות הם עובדות שקשה להתמודד איתם".

השיר בנוי על הצליל הנקי אך המורכב שהלהקה השיגה ב“Rituals”. רוק אפלולי בתחילה, שמתפתח באופן מפתיע בעיקר בתזמור הרב שכבתי, הנשען על הרמוניה מקהלתית.

הקליפ, בבימויו של ג'יימס טיילור גריי, צולם בביתו הכפרי של סולן הלהקה שנמצא באזור ההר קופר באורגון.

I'm on an exit out, no you won't see me this time

I'm in and out of love but you know I can find it

I'm gonna let you go, no you won't see me around

See I didn't want it then and I don't want it now

Ah it's a lost day, man, for the new-born seeker

See, I'm a natural kind and you won't find what you like

Now it's the last amen for the new-born seeker

Let me know you're real

Let me know you're real

I don't mess around, no you won't see me in time

It's a death-defying act, you won't believe

It's a lost day, man, for the new-born seeker

Let me know you're real

Let me know you're real

Ah it's a lost day, man, for the new-born seeker

Now it's the last amen for the new-born seeker

Other Lives - Lost Day

