האם את/ אתה באמת מכירים את עצמכם? רומי חנוך (הבת של) שואלת עצמה שאלות גילוי עצמי אנחנו הרי נוטים ללכת על החיים כמו שהם נוחים לנו בלי לרצות לחפור יותר מדי. מצד שני, החיים יכולים להיות הרבה יותר טובים, כאשר אתה יודע יותר על עצמך. אתה יכול להבין את הרגשות שלך ולמה אתה עושה את הדברים שאתה עושה.

רומי חנוך שרה על הנטייה לחשיבת יתר, והקושי שבצידה בקבלת החלטות עם הספק שמקנן. "האם אני הופכת עכבר להר, האם אני מתנהג בצורה מוזרה?/ האם אני עושה מעצמי טיפשה? האם אני מקבל החלטות רעות?"

התבוננתי תחילה בקליפ הרענן רב הפרצופים. רומי לא הופכת את המאבק הפנימי להתגוששות טראומטית. השיר מתכוונן לקליל. בין הרגשי לנונ-שלנטי, לכועס מעט (עוד פוזה בקליפ).

צליל בס מוביל את סאשן השאלות הנישא על קצב מידטפמו ומנגינה ידידותיים למאזין. רק ב – "Gaslight myself as I go/ Never knowing what I know/ Is it just me or is everyone wrong" – "הדלקתי את עצמי תוך כדי תנועה/ אף פעם לא יודע מה אני יודע/ האם זה רק אני או שכולם טועים?" נשמע יותר המאפיין הפאנקי (פ דגושה) של רומי.

רומי מצליחה לכוונן את השיר לקליל ולהומוריסטי בקליפ בפרצופים השונים, מעין קריקטורה שטחית על צדדים שונים המרכיבים את אישיותה, מנסה לחשוב / ליצור מחוץ לקופסה ויוצרת שיר מקורי, תיאטרון נטו צבעוני מיוחד. מעניין אם השיר הזה הוא חלק מסגנון שאיתו תעלה על הבמה. בינתיים, יש למה להמתין.

Romi O M2M במאית-מפיקה: מרגוט בנט

?Am I making a mouse into a mountain/ Am I overreacting/Am I acting strangely?/ Am I making a fool out of me

Am I making a mouse into a mountain?/ Am I overreacting/ Over think on the brink/ Of the void that I’m attracting

?Am I making a mouse into a mountain?/ This is getting distracting/ My brain won’t just let me be/ Why can’t you leave me in peace

Am I making a mouse into a mountain?/ Am I overreacting?/ Gaslight myself as I go/ Never knowing what I know/ Is it just me or is everyone wrong?

Am I making bad decisions?/ Am I making bad decisions?/ Am I making bad decisions