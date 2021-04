Crawling King Snake הוא שיר בלוז שהוקלט על ידי אמנים רבים, ביניהם ג'ון לי הוקר. מקורו ככל הנראה בדלתא בלוז בשנות העשרים של המאה העשרים.

השיר הוקלט לראשונה על ידי ביג ג'ו וויליאמס ב- 27 במרץ 1941, בלוז בסגנון כפרי, כשוויליאמס מנגן על גיטרת תשעת מיתרים וויליאם מיטשל מספק ליווי בס . ב- 3 ביוני 1941, בלוז הדלתא טוני הולינס הקליט גרסה שונה לשיר, ששימשה בסיס לגרסאות רבות אחר כך.

עכשיו מגיע השיר לאלבומם החדש של הבלאק קיז הכולל 11 שירי בלוז קאנטרי. האלבום הוקלט על ידי הצמד דן אורבך ופטריק קרני באולפני Easy Eye Sound של אורבך בנאשוויל , כאשר להקלטות הצטרפו המוזיקאים קני בראון ואריק דיטון, חברים ותיקים בלהקות של אגדות הבלוז ברנסייד וקימברו. שמו של האלבום לקוח מתוך התצלום האייקוני של ויליאם אגלסטון שצולם במיסיסיפי ומשמש גם כעטיפת האלבום.

אורבך מספר על האלבום: "הקלטנו את האלבום הזה כדי לכבד את מסורת המיסיסיפי היל בלוז קאנטרי, שהשפיעה עלינו כשהיינו צעירים. השירים האלה עדיין חשובים לנו עד היום בדיוק כמו ביום הראשון שאני ופאט התחלנו לנגן יחד. הסשן שלי ושל פאט עם קני בראון ואריק דיטון היה מעורר השראה, כשניגנו את השירים האלה. זה הרגיש כל כך טבעי".

על הסינגל הראשון ש "Crawling Kingsnake". מספר דן אורבך: "שמעתי לראשונה את הגרסה של [ג'ון לי] הוקר בתיכון. דוד שלי טים נתן לי את התקליט הזה, אבל הגרסה שלנו היא זאת של ​​ג'וניור קימברו, כמעט בריפ של דיסקו!" פטריק קרני מוסיף, "נפלנו במקרה לאינטרו תופים הזה. המטרה הסופית הייתה להבליט את יחסי הגומלין בין הגיטרות. התפקיד שלי עם אריק היה ליצור גרוב עמוק יותר."

The Black Keys Crawling Kingsnake

Well I'm a crawling king snake babe/ Crawl up on your door

Crawl up to your window babe/ Crawl up on your floor

I do anything I want to babe/ Crawl up on your door

Crawling king snake/ And I'm going

Yeah I'm a crawl up to your window babe/ Crawl up to your door

See anything I want to babe/ Crawl up on your door

Feed me coming in/ Crawl up on your door, yeah

Crawling king snake/ And I wanna

Well my mamma caught me crawlin/ Where those girls don't know

I wasn't very big then/ And I wanna crawl some more

Do you love me mom?/ Crawl up to your door

Only thing you wanted babe/ Crawl up to your floor

Crawling king snake/ And I wanna

Crawling king snake babe/ Crawl up on your door

Do anything I want to/ Crawl up on your door

Catch me crawling in/ Do you want some more?

Know I want you/ Crawl up on your door

Crawling king snake/ And I wanna