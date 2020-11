Titi Woo Pollywogs

"היי למטה בתחתית /לחייך ולנופף לגבוה/ אתה לא כל כך גבוה למה/ אתה לא יכול לראות אותי" (השיר "כאן למטה בתחתית") . אפשר לראות את הקליפ, גם לשמוע מוסיקה. ל"טיטי וו" יש אי.פי. חדש. תשאלו – טיטי Who? הדפסתי קומוניקט. יש כאן סיפור של אחים תאומים, ג'ודי ודוד לוי, שעלו לארץ מסנט פטרסבורג בגיל צעיר, כתבו והקליטו בהשראת הרכבי רוק אלטרנטיבי, כאשר ההשראה העיקרית היתה בריאן מולקו, הסולן של ההרכב פלסיבו, גורם מהותי ומחזק בחייהם, שעודד אותם להתגבר על פחדים ולצאת מהארון בגיל 16. הם הקליטו שבעה שירים. כשהם בתוך תהליך היצירה, אובחן דוד כחולה סופני בלוקמיה. הוא נפטר שנתיים לאחר מכן. ג'ודי החליט להמשיך, ובעזרתו של המפיק והמעבד המוזיקלי, אורי שלזינגר סיים את Pllywogs תחת השם הבימתי Titi Woo.

שיר הפתיחה ("כאן למטה בתחתית") שמסתיים ב – "רק תגיד שאני לא לבד, למרות שאתה יודע/ שאתה לבד, אתה יודע שאתה לבד" מגדיר את בכיוון המלודי הרמוני של "טיטי וו". אצלי הם עוררו אסוסיאציה לפט שופ בויז, פופ אינטרוספקטיבי, שמתרגם נרטיבים בצורה רגשית מאופקת.

המגמה משתנה ב – Princess Song. בעולם ללא תקווה בו אנו חיים, עדיין מקווה להיפגש עם אהובו. המוסיקה – רטרו פופ שנות השישים/ שבעים מלודיה וקולות הרמוניים שמחזירים למהות הפופ הראשוני, התמים. הקלילות הזו קיימת גם ב – Critical And Balanced, לא עמוק, לא מורכב , ומצד שני רעננות שמתכתבת עם מסורת הפופ.

ב – Where Are You מתיחסים ג'ודי ודוד לחוסר הודאות בחייים – "אולי יש משהו בשמיים/ משהו שנראה משהו/ אולי יש משהו בעיניך/ או אולי אין כלום/ אולי יש מישהו לידי/ מישהו שיכולתי לסמוך עליו/ אולי יש משהו בלב שלך/ או אולי אין כלום". גם כאן חוזרים לפשטות שמאפיינת את פט שופ בויז בקו המלודי, בהרמוניות. כנ"ל Happy New Year בסיום, אלא שכאן כבר חשתי דריכה במקום, כמו אין להם כבר מה לחדש. השיר ברוסית (Flights) – אינו תורם להומוגניות של האלבום.

Pollywogs הוא התחלה של פרויקט פופ מבטיח שלא הבשיל לאלבום מורכב וייחודי יותר.

Titi Woo – Down Here On The Bottom