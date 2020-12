זה הולך להיות חורף ארוך. החזאי התורן אינו יכול להשתתף בצער מי שמרגיש קפוא לא בגלל מזג האוויר אלא יותר בגלל מי שעושה לו פדיחות: "בכל פעם שאני מחמם אותך, את מקפיאה אותי/ ובכל פעם שאני מדבר איתך, את מקניטה אותי". פושטק ו – Tripe F לקחו את הסיטואציה המבאסת לאזורי הריתם נ' בלוז והפאנקי האמריקנים והרגאיי הג'מייקני. התוצאה: גרובי נעים בשילוב של קולות נשיים וסולו גיטרה.

זה אינו שיר אישי המביע רגש לעומק אלא יותר תבנית מוזיקלית עליה חוזרת חטיבת הקצב כדי להעביר תחושה קצבית כיפית. הגרוב בשיר משדר יותר הוא אווירה, או תחושה שנוצרה ע"י קצביות מדודה ושירת יחדיו מאופקת המועשרת בקולות נשיים גבוהים עם ה – Jingle My Bells, עוד ציפור על הדרך לכבוד כריסמס. מילים פשוטות: לקחת את זה Cool, פחות hot stuff. לפזם, לזמזם, אפשר גם לפזז סולידי.

Triple F Long Winter



Triple F Long Winter מילים

It’s gonna be a long winter

Every time I warm up to you, you freeze me

And every time I talk to to you, you just tease me

I don’t know what to do, my teeth are knocking

You put me on the rocks, when we should be rocking

chorus:

It’s gonna be a long winter/ Long winter/ It’s gonna be a long winter/ Long winter

Rain sleet or snow, winter follows wherever you go

The wind blows my mind, and I get the chills/ Never learned how to skate, cause I like the hot stuff

Rain sleet or snow, winter follows wherever you go

chorus:

It’s gonna be a long winter/ Long winter/ It’s gonna be a long winter/ Long winter

bridge:

Tis the season to be frosty./ Well jingle my bells

Tis the season to be funky./ Well jingle my bells

Tis the season to be frosty./ Well jingle my bells

Tis the season to be funky./ Well jingle my bells

It’s gonna be a long winter Long winter

