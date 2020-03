U2, Sunday bloody Sunday

"יום ראשון עקוב מדם" אשר פתח את האלבום War נפתח בקצב דרמטי של תופי מלחמה ובמילים: "אני לא מאמין לחדשות היום … " בונו תוהה: "כמה זמן אנחנו צריכים לשיר את השיר הזה?"

ישנם שני ימי ראשון עקובים מדם (Bloody Sunday – גם במשמעות של יום ראשון הארור) בהיסטוריה של אירלנד. הראשון היה בשנת 1920, כאשר חיילים בריטים ירו לתוך קהל במשחק כדורגל בדבלין כתגובה על הריגתם של סוכנים בריטים מסתערבים. השני היה ב -30 בינואר 1972, כאשר צנחנים בריטיים ירו למוות ב- 14 אזרחים איריים בלתי חמושים באסיפת מחאה למען זכויות האדם בשכונת העוני בוסגייד בעיר דרי שבצפון אירלנד, שאורגנה על ידי איוון קופר, חבר הפרלמנט של צפון אירלנד, כדי למחות על כליאתם של אירים, קתולים ברובם, בצפון אירלנד. חשיבותו של היום היא לא רק באירוע עצמו, אלא בסמליותו, מאחר שהוא נחשב לתחילת המאבק נגד השליטה הבריטית בצפון אירלנד על ידי ה-PIRA בשנים שאחרי מלחמת העולם השנייה.

השיר של U2 מתוך האלבום War משנת 1983 הוא עוסק ביום הדמים של 1972, שנחשב אירוע מכונן אשר הביא לתחילתן של 30 שנות אלימות מצד "הצבא האירי הרפובליקני הזמני" (ה-PIRA) נגד בריטניה. המילים של בונו (פול יוסון) הן גינוי לא פוליטי על שפיכות הדמים ההיסטורית באירלנד. בונו נהג להציג את השיר בקונצרטים במילים: "זה לא שיר מחאה", אבל זה היה אשכרה שיר נגד מחמות שבהן נהרגים אנשים ומשפחות נשארות מיותמות. בקליפ הוא נראה צועד בצעדי מצעד צבאי בתחילת השיר.

תחילה כתב את השיר באוריינטציה פוליטית על מנת לגנות את הרפובליקה הרפובליקנית האירית (IRA), קבוצה מיליטנטית אלימה שדרשה להוציא חיילים בריטים מצפון אירלנד. בהמשך הוא שינה את הטקסט רק כדי להצביע על הזוועות של המלחמה בלי לקחת צד. בעת ביצוע השיר, בונו היה מנופף בדגל לבן כמו קריאה לשלום. במקביל למילים כ"הלילה, אנחנו יכולים להיות כמו אחד". . U2 לא העמידה פנים שיש את התשובות לצרות של העולם. במקום זאת, מיקדו את האנרגיות שלהם כדי ליידע אותנו כי הם מודאגים. המטרה היתה לעורר מודעות. לא להפציץ במסרים פוליטיים. מבחינה זו Sunday bloody Sunday הוא מחאה נגד מלחמה באשר היא, שהעניק מידה רבה של אמון בלהקה.

Yeah/ I can't believe the news today/ Oh, I can't close my eyes/ And make it go away/ How long/ How long must we/ sing this song/ How long, how long/ Cause tonight, we can be as one/ Tonight

Broken bottles under children's feet/ Bodies strewn across the dead end street/ But I won't heed the battle call/ It puts my back up/ Puts my back up against the wall

Sunday, Bloody Sunday/ Sunday, Bloody Sunday/ Sunday, Bloody Sunday/ And the battle's just begun/ There's many/lost, but tell me who has won/ The trench is dug within our hearts/ And mothers, children, brothers, sisters/ Torn/ apart

Sunday, Bloody Sunday/ Sunday, Bloody Sunday/ How long/ How long must we sing this song/ How long, how long

Cause tonight, we can be as one/ Tonight, tonight/ Sunday, Bloody Sunday/ Sunday, Bloody Sunday/ Wipe the tears/ from your eyes/ Wipe your tears away/ Oh, wipe your tears away/ Oh, wipe your tears away/ (Sunday, Bloody Sunday)/ Oh, wipe your blood shot eyesש (Sunday, Bloody Sunday)/ Sunday, Bloody Sunday (Sunday, Bloody Sunday)/ Sunday, Bloody Sunday (Sunday, Bloody Sunday)/ And it's true we are immune/ When fact is fiction and TV reality/ And today the millions cry/ We eat and drink while tomorrow they die/ (Sunday, Bloody Sunday)/ The real battle/ just begun/ To claim the victory Jesus won/ On/ Sunday Bloody Sunday/ Sunday Bloody Sunday

