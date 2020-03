החליל נחשב בדרך כלל כלי משני בג'אז. רק קומץ נגנים מובילים הרכבים, בהם החליל הוא כלי ראשי. הגיון? ממש לא. החליל הוא כלי המותאם כמעט טבעי לג'אז, ולג'אז המודרני בפרט. מבנה הכלי הופך אותו באופן טבעי גמיש בטיפול במנגינות וגם באילתור. מצד שני, נמצא מעט מאוד נגני חליל בג'אז שמגיעים למוסיקה יצירתית גבוהה.

Wag the Mammoth in the China Store הוא שלב מתקדם בדרכו המוסיקלית של מתן קליין אחרי Sound tracks. קליין הוא יוצר אקלקטי, בעל חושים מלודיים והרמוניים רחבי יריעה מפליג הפעם למחוזות שונים, לעיתים לא צפויים.

קליין "מספר סיפורים" (לדבריו – חלק מהיצירות הן תגובות לאירועים חדשותיים) במהלכים מוסיקליים יחודיים ומפתיעים בנגינת החליל. קליין לוקח את המאזין לספירות מוזיקליות חריגות כמו ששומעים בפתיח (Fear for All), בו צליל החליל פוגש את קולה של תמי שפר (באוניסון) לפני שהבס "מתערב", והפסנתר מקשט בעידון לירי. זה קטע של מסע שמוביל לנדיר ולקסום. האזנתי פעמיים ושלוש, והמוסיקה "גדלה" כל פעם מחדש.

Major Blow מחזיר לקרקע בקו קצבי רווי מתח. דמיינו את הסרט שלכם. צאו לכביש הראשי החשוך באמצע הלילה. סולו הגיטרה של ניצן בר יוסיף אלמנט של אלתור וירטואוזי לדרמה. החליל נכנס כיישות אפלולית בפני עצמה. נגינה מלאת השראה. אילתור חוצה גבולות. גם כאן – מסתורי הג'אז המרתקים. יופיה הלא ידוע של המוסיקה.

מסלול האווירה הפסטורלית של Assob משתנה במעבר מפתיע לקראת סיום מהצליל האידילי לסאונד כמעט קקפוני – כמו מעבר ממזג אוויר אביבי לסערת ברקים, וגם הפעם אתה יכול לתת לדמיון שלך לתסרט את מה שעבר למלחין בראש.

Story For Mattan, שכתב הגיטריסט המחונן ניצן בר, הוא סוג של הרמה להנחתה לקליין כמו גם לקלידן טוקי שטרן. זהו מרקם מרתק של גוונים במלודיות ובאילתור שמתפתח לעשר הדקות – מהמיוחדות והחשובות באלבום החדש.

כמעט כל קטע לוקח לאווירה שונה – הרוח הנוסטלגית שנושבת ב – Back To The Wall, האקזוטיות השמימית באוניסון שבין צליל החליל לקולה של תמי שפר וסולואי הפסנתר והגיטרה המצוינים ב – Slow Forward – Coming Full Semi Circle,

ואז שוב יציאה לכביש בראשי ב – Sour Bet בצליל חליל לירי מענג בזרימה יפה שכמו מתמצתת את יכולותיו של מתן קליין כרץ למרחקים ארוכים באילתורי החליל. בדרך יצטרף לריצה ניצן בר בנגינה מושלמת בגיטרה. צליל התופים של רועי אוליאל ישלים במינון מדויק את שני הרצים.

Tze Mize – "צא מזה" לחנו של מיקי גבריאלוב, המוכר מאריק איינשטיין, הוא הקטע הלא מקורי היחיד באלבום, וגם היחיד שבו נשמעות מילים מושרות מפיה של נעמי גלעדי. קליין עטף את השיר בעיבוד אווירה עשיר הכולל סולואים שלו ושל קובי סלומון בסקסופון עודד מאיר בטרומבון, טוקי שטרן בקלידים. כאן לראשונה באלבום, יש מצב להתענג על ג'אז "קונבנציונאלי", מעין אתנחתא כיפית חריגה באלבום.

הסיום Wag The Mammoth in The China Store – נבנה על אינטרקציה בין חליל ופסנתר המייצרת קו מתח של אווירה אפלה השוזר צבעים מוסקליים למארג מורכב, חד פעמי בסוגו.

מיומנותו של מתן קליין כחלילן חוברת לדמיון היצירתי הגבוה שלו. יש לו את היכולת הגאונית לגרום לכלי להישמע ייחודי בכל אחד מההקשרים המרובים שהוא נוגע בהם לאורך אלבום המופת הזה.

נגנים: מתן קליין – חליל, ניצן בר – גיטרה, טוקי שטרן – קלידים, עומרי הדני – בס, רועי אוליאל – תופים

משתתפים נוספים: תמי שפר – קולות (1,2,6,8) עודד מאיר – טרומבון (8, קובי סלומון – טנור סקסופון (8), נעמי גלעדי – קולות (8)

Fear for All-Cozy Va Show Ham Major Blow Assob Story for Mattan Back to the Wall Slow Forward-Coming Full Semi Circle Sour Bet Tze Mize Wag the Mammoth in the China Store

Mattan Klein Quintet - Wag the Mammoth in the China Store

