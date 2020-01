גרייס סליק, סולנית ג'פרסון איירפליין, להקת הרוק הפסיכודלי, כתבה את השיר בהשראת "אליס בארץ הפלאות" מאת לואיס קרול, סיפור שהוריה קראו לה כילדה. השיר, שנכלל באלבום השני של הלהקה Surrealistic Pillow – בא להתריע נגד שימוש בסמים. סליק של אותם ימים בסאן פרנציסקו ראתה הרבה מאוד סמים מכל הסוגים ממריחואנה, פטריות, אופיום ואל.אס.די. היא הייתה מודעת לכך שילדים רבים חווים מציאות אחרת בעקבות השימוש, והרגישה כי עליה לכתוב שיר על התופעה המדאיגה.

הרעיון התחזק אצלה אחרי שנטלה אל.אס.די והקשיבה לאלבום הג'אז Sketches Of Spain של מיילס דיוויס. כך סיפרה בראיון למגזין Q. לדבריה השיר כוון יותר להורים של הצעירים, שקראו לילדים שלהם "סיפורים על חומרים כימיים שגורמים לך לצאת להרפתקה מופלאה". בשיר עצמו דמויות מ"אליס בארץ הפלאות" – אליס, האביר הלבן, המלכה האדומה, מרמיטה.

הקצב הספרדי שנשמע בשיר הושפע מהבולרו של רוול. השיר נכתב עוד כאשר הייתה חברה בלהקת The Great Society. היא הביאה אותו ל – ג'פרסון ארפלן, כשהצטרפה ללהקה ב-1966. את הגרסה הראשונה קשה יהיה לזהות, מאחר שקולה של סליק השתנה אחרי שעברה ניתוח במיתרי קולה.

השיר הגיע למקום השמיני במצעד הבילבורד של 1967, ונכלל ברשימת 500 השירים הגדולים ביותר של מגזין הרולינג סטון.

One pill makes you larger, and one pill makes you small

And the ones that mother gives you, don't do anything at all

Go ask Alice, when she's ten feet tall

And if you go chasing rabbits, and you know you're going to fall

Tell ’em a hookah-smoking caterpillar has given you the call

And call Alice, when she was just small

When the men on the chessboard get up and tell you where to go

And you've just had some kind of mushroom, and your mind is moving low

Go ask Alice, I think she'll know

When logic and proportion have fallen sloppy dead

And the white knight is talking backwards

And the red queen's off with her head

Remember what the dormouse said

וידיאו: גרייס סליק מבצעת את White Rabbit בפסטיבל וודסטוק 1969

