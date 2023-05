ליאו סייר When I Need You

שוכן בפנתיאון שירי האהבה. כמה זוגות נצמדו לצליליו ולחשו When I need you I just close my eyes and I'm with you. הטינאייג'רים של שנות השבעים, הסבים והסבתות של ימינו, מתרפקים ומתגעגעים. אלברט המונד וקרול ביי סגר כתבו את השיר. (בוידאו למטה – הביצוע של המונד) הוא הופיע לראשונה באלבומו של המונד ב-1976. אבל גרסת לאו סייר Leo Sayer (מקומות ראשונים בבריטניה ארה"ב) משנת 1977 היא שהותירה את השיר – צעיר לנצח. בלתי אפשרי למנות את מספר הקאברים שעשו לשיר הזה. זה היה הלהיט השישי של סייר בבריטניה והשלישי בארה"ב. סייר, בשמו המקורי Gerard Hugh Sayer, הוא בריטי יליד 1948, שב-2009 הפך אזרח אוסטרליה.

סייר: "אשתי, ג'ניס, הייתה בבית באנגליה ואלה היו המילים שרציתי לומר בטלפון. בשבילי זה היה כמו בלוז, והקלטנו את זה קודם עם בוקר טי על עוגב, תחילה שרתי את השיר כמו שאוטיס רדינג עושה את 'I've Been Loving You Too Long'. אבל הבנתי שזו טעות."

ליאו סייר (Gerard Hugh Sayer בשמו המקורי יליד 1948 סאסקס אנגליה) הוא ללא ספק אחד האמנים הפחות מוערכים ביותר בכל הזמנים. הגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שקיבל כזמר, כותב שירים ומבצע. סייר השיק את הקריירה שלו בבריטניה בתחילת שנות ה-70. השבעת הסינגלים הראשונים שלו בבריטניה הגיעו כולם לטופ 10,

*** לאונרד כהן תבע את אלברט האמונד ובאיי סגר על קטע ממנגינת הפזמון שהיה דומה ל"מעיל הגשם הכחול המפורסם" של. למרות שהאמונד כתב את המוזיקה, באייר סייגר עדיין היה הצד לתביעה מכיוון שהקרדיט ייחס את המוזיקה והמילים לשניהם. כהן נזכר "מישהו תבע אותם בשמי… והם אכן התפשרו, למרות שהם שכרו מוזיקולוג, שאמר שהמוטיב המסוים הזה נמצא ברשות הרבים ולמעשה ניתן לאתר אותו חזרה עד שוברט."

When I need you/ I just close my eyes and I'm with you

And all that I so want to give you/ It's only a heartbeat away

When I need love/ I hold out my hands and I touch love

I never knew there was so much love/ Keeping me warm night and day

Miles and miles of empty space in between us

The telephone can't take the place of your smile

But you know I won't be travelin' forever

It's cold out but hold out and do I like I do

When I need you/ I just close my eyes and I'm with you

And all that I so want to give you babe/ It's only a heartbeat away

It's not easy when the road is your driver

Honey that's a heavy load that we bear

But you know I won't be traveling a lifetime

It's cold out but hold out and do like I do

Oh, I need you

When I need love/ I hold out my hands and I touch love

I never knew there was so much love/ Keeping me warm night and day

When I need you/ Just close my eyes

And you're right here by my side/ Keeping me warm night and day

I just hold out my hands/ I just hold out my hand

And I'm with you darlin'/ Yes, I'm with you darlin'

All I want to give you/ It's only a heartbeat away/ Oh I need you darling

Leo Sayer – When I Need You • TopPop