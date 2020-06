אני חוזר ל – Layla דרך הסאשנים של דרק והדומינוס – מארז קופסה מפואר (The Layla Sessions) . "לילה" הוא שיר בודד, מצליח מאוד במצעדים של אותה שנה, אבל הוא אומר מעט מאוד על דרק והדומינוס כסופרגרופ אשר פעלה בתחילת שנות ה-70, וניגנה בסגנון הבלוז רוק.

חברי הלהקה היו אריק קלפטון (גיטרה), בובי ויטלוק (קלידים ושירה), קרל רדל (גיטרה בס) וג'ים גורדון (תופים). הלהקה הוציאה לאור אלבום אולפן אחד, 3שלושה אלבומי הופעה ושבעה סינגלים – "לילה" המצליח ביניהם.

בתחילת 1970, מספר חודשים לאחר התפרקותה של בליינד פיית', הקים קלפטון את להקת דרק והדומינוס. אחת ממטרת הלהקה הייתה, בין היתר, לנתץ את "עבודת האלילים" שהתעצמה סביב קלפטון ולהציגו כחבר שווה זכויות בלהקה בוגרת ומנוסה. שם הלהקה נגזר מהגייה שגויה שבה הציג הכרוז את הלהקה בהופעתה הראשונה – "אריק והדינאמוס". בספטמבר, אחרי סיבוב הופעות באנגליה, הקליטה הלהקה ב-1970 את אלבומה הכפול "Layla and Other Assorted Love Songs". הנחשב אחד האלבומים המוצלחים ביותר של קלפטון פרט ושל הרוק בכלל.

Layla, שיר הנושא באלבום, היה שיר אהבה שקלפטון כתב לפטי בויד, אשתו של ג'ורג' האריסון דאז, ומאוחר יותר – המאהבת של קלפטון. את שם השיר שאב קלפטון מ"המג'נון של לילא" מאת המשורר הפרסי נזאמי מהמאה ה – 12. השיר "Layla" הוקלט בסשנים נפרדים באולפן. תחילה הוקלט הקטע הפותח עם סולו הגיטרה המפורסם של קלפטון, ולאחר מכן הוקלט החלק השקט והארוך, שאותו חיבר ג'ים גורדון ובו בולטת נגינת הפסנתר. שני שירים בולטים נוספים באלבום הם "Bell Bottom Blues", ו-"Little Wing" אשר נוגן במקור על ידי ג'ימי הנדריקס. נגן אורח חשוב באלבום בסגנון רוק בלוז: דואן אלמן מאחים אלמן.

What'll you do when you get lonely

And nobody's waiting by your side?

You've been running and hiding much too long.

You know it's just your foolish pride.

Layla, you've got me on my knees.

Layla, I'm begging, darling please.

Layla, darling won't you ease my worried mind.

I tried to give you consolation

When your old man had let you down.

Like a fool, I fell in love with you,

Turned my whole world upside down.

Chorus

Let's make the best of the situation

Before I finally go insane.

Please don't say we'll never find a way

And tell me all my love's in vain.

1. I Looked Away

2. Bell Bottom Blues

3. Keep On Growing

4. Nobody Knows You When You're Down And Out

5. I Am Yours

6. Anyday

7. Key To The Highway

8. Tell The Truth

9. Why Does Love Got To Be So Sad

10. Have You Ever Loved A Woman

11. Little Wing

12. It's Too Late

13. Layla

14. Thorn Tree In The Garden

Eric Clapton – guitar, vocals

Duane Allman – guitar

Bobby Whitlock – keyboards, vocals, acoustic guitar

Carl Radle – bass guitar

Jim Gordon – drums, piano

1970

