אומרים "אלוהי הגיטרה" אבל לא "אלוהי הפסנתר". טכניקה מסחררת בנגינת גיטרת הרוק והבלוז נמדדת במונחים נשגבים, סוחפת המונים. סיבת הפופולאריות הגבוהה של הגיטרה? – משום היותה נגישה. גם מי שאינם מוסיקאים נוטלים גיטרה ומתחילים ליצור מוסיקה כמעט מיידית. סיבה נוספת – הורסטיליות שלה. הגיטרה מתפקדת גם ככלי קצבי וגם ככלי מלודי. השימוש בה יעיל כמעט בכל הסגנונות והתרבויות אם כי בצורות שונות.

כל גיטריסט המנגן בחשמלית יכול לעצב צליל ייחודי משלו, בעזרת בקרים המכונים תיבות אפקטים – התקנים אלקטרוניים/חשמליים המבצעים שינויים באות החשמלי ותכונותיו. שני אפקטים מוכרים הם דוושת הווה-ווה (שג'ימי הנדריקס עשה בה שימוש רב) והדיליי (שבריאן מיי עושה בה שימוש בשירים מסוימים במהלך הופעות חיות). בין ענקי הגיטרה שתיכננו גיטרות בעלות אפקטים מיוחדים מובנים – ג'ימי פייג', ג'ימי הנדריקס, אריק קלפטון, אינגווי מלמסטין, ג'ו סאטריאיני, דיוויד גילמור, אדי ואן הלן, פיט טאונסנד.

הדגמים הבסיסיים של החשמלית היו ה"איסקוייר" של פנדר (יצא לראשונה ב-1949) ה"לס פול" של גיבסון (1952) וה"סטראקוסטר" (1954) 3 האחרונים הם אבות הטיפוס של החשמליות עד ימינו. טכניקת הנגינה בגיטרה חשמלית פותחה על ידי אומני הבלוז האינסטרומנטלי בשנות הארבעים והתפתחה לכיוונים שונים. הגיטרה החשמלית שלא כמו הקלאסית מאפשרת שליטה מלאה בצליל הנגינה באמצעות אפקטים, שליטה במשוב (פידבק), בגשר הטרמולו (ברוב הגיטרות הנפוצות), בטכניקות פריטה שונות. גיטריסט הג'אז ווס מונטגומרי פיתח טכניקות אלתור ייחודיות כמו ה – Melody Chord, גיטריסטים מתחום הרוק הכבד חיברו את המודוסים הקלאסיים למטאל ופיתחו נגינה במהירויות גבוהות במיוחד.

האם גיטריסטי ג'אז מורכבים יותר מגיטריסטי רוק?



נגינה בגיטרת ג'אז היא בדרך כלל מורכבת יותר מגיטרת רוק הן מבחינה הרמונית והן מבחינה מלודית.

גיטריסטי רוק יכולים בדרך כלל להצליח על ידי הכרת שלישיות מז'ור ומינור, אקורדים 7 דומיננטיים ואקורדים 7 מינוריים.

גיטריסטי ג'אז, לעומת זאת, מנגנים בדרך כלל אקורדים הרבה יותר מורכבים. האקורדים כוללים כמעט תמיד 7, 9, 11 או 13. ה-5 וה-9 משתנים לעתים קרובות. לעתים קרובות נעשה שימוש באקורדי סלאש (הכוונה אינה לסלאש מגאנז אנד רוזס.) . אקורדים סלאש הם אקורדים שבהם תו אחר מלבד תו השורש נמצא בתנוחת הבס. מי שחושבים שזה נשמע מאוד דומה להיפוכי אקורדים צודק. אקורדים סלאש, במקרים רבים, הם פשוט היפוכי אקורדים הכתובים בסימוני לוכסן.

גיטריסטי רוק יכולים בדרך כלל להצליח עם קצת ידע ויכולת עם סולמות בלוז.

גיטריסטי ג'אז, לעומת זאת, מנגנים הרבה יותר סולמות מגיטריסטי רוק – סולמות מופחתים, סולמות בופ, סולמות משתנים וכו'.

הגיטריסטים הטובים ביותר

הנה הצעה לעשרה סולואי הגיטרה הגדולים במוסיקת הרוק



1. דיווד גילמור, פינק פלויד – Comfortably Numb

2. ג'ימי פייג', לד זפלין – Stairway To Heaven

3. סלאש, גאנז נ' רוזס – Sweet Child O'mine

4. ג'ימי הנדריקס – All Along The Watchtower

5. בריאן מיי, קווין – Bohemian Rhapsody

6. רנדי רודס, להקת אוזי אוסבורן – The Crowley

7. אלן קולינס וגרי רוסינגטון , לינרד סקינרד – Freebird

8. דון פלדר וג'ו וולש, האיגלס – Hotel California

9. אריק קלפטון, קצפת – Crossroads

10. ריצ'י בלקמור, דיפ פרפל – Higway Star



כשהיינו צעירים. בתמונות מלמעלה: דיוויד גילמור, ג'ימי פייג', סלאש, ג'ימי הנדריקס, בריאן מיי, רנד רודס