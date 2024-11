טוקינג הדס Psycho Killer

מספרים שדיוויד ביירן, מנהיג "טוקינג הדס", ניסה לכתוב שיר בסגנון אליס קופר. בסוף יצא לו שיר שהוא מונולוג ממוחו של רוצח סדרתי כולל מילים בצרפתית.( Qu'est-ce que c'est? משמעותו – מה זה? ) בכתיבת המילים הושפע ביירן מדמותו של נורמן בייטס בסרט Psycho. קטעי ה – "פה פה פה פה" מזכירים את שירו של אוטיס רדינג Fa-Fa-Fa-Fa-Fa (Sad Song). לרדינג בפרט ולזמרי מוסיקת נשמה בכלל הייתה השפעה גדולה על ה – טוקינג הדס. השיר נכלל באלבומה הראשון של הלהקה משנת 1977. ביירן מעולם לא חשב כי השיר הזה יהיה להיט. הוא אפילו הגדיר אותו בזמנו "שיר טפשי" ו"בדיחה", והופתע מההצלחה הגדולה שלו. למרות היותו השיר הידוע ביותר של Talking Heads, הוא הגיע רק למקום ה-99 במצעד הסינגלים של בילבורד.

I can't seem to face up to the facts/ I'm tense and nervous and I/ Can't relax/ I can't sleep ’cause my bed's on fire/ Don't touch me I'm a real live wire

Psycho Killer/ Qu'est-ce que c'est/ Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-far better/ Run run run run run run run away/ Psycho Killer/ Qu'est-ce que c'est/ Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-far better/ Run, run, run, run, run, run, run, away

?You start a conversation you can't even finish it/ You're talking a lot, but you're not saying anything/ When I have nothing to say, my lips are sealed/ Say something once, why say it again



**** Talking Heads, ילידת 1974 ניו-יורק, הייתה להקת ניו-וייב שהוקמה ע"י תלמידי מגמת אמנות פאנקיסטים. בהרכבה הראשון שנקרא The Artistics היו דיוויד ביירן David Byrne (שירה, גיטרה), טינה וויימאות', Tina Weymouth (בס) וכריס פרנץ Chris Frantz (תופים). רק ב-1975 הוחלף השם ל – Talking Heads. באותה שנה חיממה הלהקה את ה – Ramones.

הטריו הפך לרביעייה כאשר ב-1977 הצטרף נגן הקלידים והגיטרה ג'רי הריסון Jerry Harrison. באותה שנה יצא אלבומם הראשון שנקרא Talking Heads

הלהקה הוציאה 8 אלבומי אולפן עד להתפרקותה ב-1991. ב-2002 נכנסה הלהקה להיכל התהילה של הרוקנ'רול בארה"ב. טוקינג הדס הייתה להקה ורסטילית. הקשת הסגנונית נמתחה מארט פאנק, רוק טלטרנטיב לוורלדביט ממוסיקה ניסיונית מתוחכמת/ אינטלקטואלית ועד פופ מלודי פשוט.