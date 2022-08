על אהבה שאינה תלויה בדבר. עומדת בפני סערות – גם בזמנים רעים. שיר נשמה מאוד מבוקש בחתונות. אל גרין מגדולי זמרי הנשמה (מקום 66 ברשימת האמנים הגדולים בכל הזמנים של מגזין הרולינג סטון) כתב את השיר עם וילי מיצ'ל, מתופף הסול האגדי. השיר אומץ ע"י עולם הקולנוע, ובמיוחד בלט בסרט "ספרות זולה". טינה טרנר עשתה קאבר לשיר ב-1984, ותרומתו לחידוש הקריירה שלה הייתה מאוד משמעותית. השיר אהוב על נשיא ארה"ב, ברק אובמה, שאף שר שורות אחדות ממנו ב-2012 בתיאטרון אפולו בהרלם במסגרת ערב איסוף תרומות. בין מעריציו של גרין נמצא ג'סטין טימברלייק, שגדל עליו בילדותו בטנסי. הוא שר את השיר בטקס הגראמי ב-2009 עם להקת Boyz II Men.

מקום 1 – ארה"ב

מקום 7 – בריטניה

*** קול הדבש של אל גרין סיפק את שירי הסול היותר נשמתיים של השבעים. אלבום הגדולים עם להיטים כמו Let’s Stay Together ו- Tired Of Being Alone סיכם מצוין את ששת האלבומים שהוציא גרין בחצי הראשון של שנות השבעים. בשיר כמו Belle גרין מנסה להקביל אהבה לאשה ולאלהים. הוא שר: "הנה אני בייבי,, הנה אני לורד". גרין שהפך במהלך השנים לאיש דת (רכש כנסיה) משתייך לקבוצת המייסדים של הממפיס סול (אוטיס רדיג, סם&דייב) אם עידן הסול-מיוסיק הסתים איפשהו בסוף השבעים.

I, I'm I'm so in love with you

Whatever you want to do

Is all right with me

Cause you make me feel so brand new

And I want to spend my life with you

Let me say that since, baby, since we've been together

Loving you forever

Is what I need

Let me, be the one you come running to

I'll never be untrue

Oh baby





אל גרין ודיוויד גילמור – let's Stay Together