מי שמכור לניו יורק, מבין את בילי ג'ואל. ג'ואל גדל בלונג איילנד, ליד ניו-יורק. אחרי ארבע שנים בלוס אנג'לס, הוא חזר לניו-יורק האהובה וכתב שיר אהבה לעיר אליה התגעגע. ניו-יורק מבחינתו היא state of mind, מצב-הלך-רוח. אתה יכול להימצא בכל מקום בעולם, אבל אין עליה. לניו-יורק אין תחליף.

ג'ואל, יליד לונג איילנד, סיפר כי כתב את השיר כשיר אהבה/ געגועים לניו-יורק ביום שחזר מקליפורניה לניו-יורק. הוא החל לכתוב כבר בדרכו הביתה ל – Highland Falls. ג'ואל סיים את כתיבת השיר ליד הפסנתר משך שעה.

השיר נכלל באלבומו Turnstiles.הוא לא יצא כסינגל, אך הוא הפך לאחד משיריו הפופולריים ביותר של ג'ואל ונכלל באלבומו Greatest Hits – Volume I & Volume II, שנמכר ביותר מ -23 מיליון עותקים באמריקה. הוא שוחרר גם כצד B לסינגל "תגידו להתראות להוליווד"

ברברה סטרייסנד אימצה את השיר בעבר. היא בחרה בו כאחד השירים לאלבום הדואטים שלה – Partners, שיצא בספטמבר 2014. את השיר היא אפשרה להורדה בחינם לכל מי שהזמין מראש את האלבום.

*** דואטים נוספים: סטיווי וונדר – ,People מייקל בובלה – It Had To Be You, ג'ון מאייר – Come Rain Or Come Shine, בלאק שלטון – I'd Want It To Be You, ליונל ריצ'י – The Way We Were, אנדראה בוצ'לי – I Still Can See Your Face, ג'ייסון גולד – How Deep Is The Ocean ג'ון לגנד – What Kind Of Fool, ג'וש גרובן – Somewhere, אלביס – Love Me Tender, בייבי פייס – Evergreen.

למטה להאזנה – 1. הדואט ברברה את בילי ג'ואל 2. ביצוע מסעיר וארוך של בילי ג'ואל מ"קונצרט המילניום" שנערך ב"מדיסון סקוור גרדן" בניו יורק ב-31.12.1999 ערב הכניסה למילניום הזה.

Billy Joel – New York State Of Mind





Some folks like to get away/ Take a holiday from the neighborhood/ Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood/ But I'm takin' a Greyhound/ On the Hudson River line/ I'm in a New York state of mind/ Seen all those movie stars/ And their fancy cars and their limousines/ Been high in the Rockies, under the evergreens/ But I know what I'm needin'/ And I don't wanna waste more time/ I'm in a New York state of mind/ It was so easy livin' day by day/ Out of touch with the rhythm and blues/ But now I need a little give and take/ The New York Times and the Daily News/ Comes down to reality/ And it's fine with me cause I've let it slide/ I don't care if it's Chinatown or up on Riverside/ I don't have any reasons/ I've left them all behind/ I'm in a New York state of mind/ I don't have any reasons/ Cause left them all behind/ I'm in a New York, I'm in a New York state of mind…