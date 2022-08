גארבייג’ Bleed Like Me

"אלבום הקאמבק" ,כך כינה עיתון רוק בריטי את Bleed Like Me של גארבייג’. למה "קאמבאק"? אחרי 4 שנים חוזרים שירלי מנסון מימים קשים שעברו על הלהקה ונשמעים להקת רוק שמצבריה הוטענו מחדש בוולטאג’ים גבוהים של רוק, סטייל הפוסט גראנג’ המשובח של תחילת התשעים.

מנסון נשמעת זמרת רוק מליגת העל של דבי הארי וכריסי היינד בקטעים כ"ברח, בייבי, ברח", "לב מטאלי". היא שרה על יחסים עויינים, סקס בעייתי ושאר צרות. המתוף דייב גרול, היום איש "פו פייטרס" תרם תוספי תדלוק משלו.Bleed Like Me

"אתה צריך לראות את הצלקות שלי", שרה מנסון ב"דמם כמוני", שמזכיר מבחינת מבנהו את Walk on the wild side של לו ריד. זה יוצא לה מהמקום הכי מצולק בנשמה. אחד השירים היותר סנטימנטליים-מלודיים באלבום.

גארבייג’ חוזרים לעצמם, לשיאיהם, לבסיס האמיתי של הרוק. המפיק באץ’ ויג (סמשינג פאמפקינס, נירוונה, סוניק יות’) עזר לגרבייג’ להגיע לאלבום רוק, שאינו נופל מהקודמים שלה. האם הוא עולה עליהם? לא בטוח.

Garbage – Bleed Like Me