"מייק מי אן איילנד" מעורר אצלי חזק את תאי הגעגועים, מחזיר אותי במנהרת הזמן לימים שנורא אהבתי פופ, סתם פופ, והזמר הזה, ג'ו דולן פשוט עשה לי את זה. אז, לפחות אחרי מותו – אני מתחבר מחדש, ומופתע לגלות איש שלא הכרתי בימים ההם.

ג'ו דולן, מכוכבי הפופ של אירלנד, נפטר בגיל 68 מאירוע מוחי. דולן התמוטט בביתו בפרבר בדרום דבלין בערב חג המולד (26.12.2007)

דולן נחשב לזמר האירי "האמריקני" ביותר. התחיל את דרכו בקאברים ללהיטי רוקנ'רול. להיטו הגדול ביותר "עשיני אי" (Make Me An Island) כיכב במצעדים ב-1969 (מקום 3 בבריטניה, מקום ראשון ברוב מדינות אירופה, כולל ישראל) עוד מלהיטיו – You're Such a Good-Looking Woman (1970) Lady In Blue (1975)

להיטו האחרון שהגיע למקום הראשון באירלנד יצא ב-1997 – vhv גרסה מחודשת ל"גוד לוקינג וומן" שהשתלב בקומדיית טלוויזיה שבה מככבת בובה העונה לשם Dustin The Turkry. דולן (רווק עד יום מותו) נחשב לשאומן, בעל קול מצוין בין טום ג'ונס לטוני בנט. בשנים האחרונות המשיך דולן בפעילות כזמר. בסיבוב ההופעות האחרון בנובמבר השנה בדבלין, הוא נטש את הבמה אחרי 4 שירים כשהוא סובל מתשישות. לאחר מכן ביטל את כל הופעותיו בחג המולד.

ג'ו דולן עשיני אי Make Me An Island

Different eyes, different sighs, different girls every day,

Different names, different games took my breath clean away.

But I'm changed, rearranged, I'm enlightened and how,

you have caught me, you have taught me and I'm different now.

Take me and break me and close all your windows and doors.

Shut me off, cut me off, make me an island, I'm yours.

Take me away from the world, take me away from the girls.

Take me and break me and make me an island, I'm yours.

Running round, shifting ground, that's…

ג'ו דולן – הופעה

ג'ו דולן Make Me An Island