מארינה מקסימיליאן בלומין עם תזמורת הג'אז של תל-אביב 2008

תוכננה הופעה אחת של מרינה בפסטיבל. הטלפונים צלצלו בלוחצת. הודיעו שהכל סולד אאוט. איך מתגברים על הלחץ? פותחים הופעה שנייה, שישי אחה"צ. תוך דקות – כל הכרטיסים, נו הבנתם.

מה? מה קרה? אני הגעתי להופעה של שישי בלילה להבין על מה המהומה. רוצים שורה תחתונה? המהומה מוצדקת. אנחנו לא נשחק את הפיין שמעקרס. את האנינים בכוח. הזמרת פשוט ענקית. "כוכב נולד" היה ניסוי כלים לעומת מה ששמענו מזמרת הג'אז, שעלתה על הבמה בשחורים סטייל הפאם פאטאל מהשלושים או הארבעים. שממש לא התאים לדיבורים שלה בין השירים, הכאלה – חבר'ה, מה העניינים, יצאתם בשישי בלילה בשבילי?

אז וואלה. יצאנו בשישי בלילה בשביל מרינה. עמיקם קימלמן, מנצח התזמורת נראה לידה כמו פקיד מחלקת המים של עירית ת"א (הלו קימלמן, מה עם איזה עינוב קל?) אבל עשה הכל שהתזמורת לא תלך לאיבוד מול כריזמטיותה של הזמרת. לא עזר. מארינה טרפה את הקהל ואת התזמורת, שהתגוונה לצורך האירוע בעיבודים רבי צבעים כולל קריצות לללטיני ולרוק.

היא עשתה "אגדה יפנית" של מנור וזילבר בבה-דה-בי-די-בי. היא עשתה גרסה ל"תנין ענק" של קורין אלאל, היא שרה באנגלית "יום אחד הנסיך שלי יבוא", "דה אייט טריין" (קולטריין) "על שלכת", Heaven וגם את "רפסודיה בוהמית" של פרדי מרקורי וקווין.

בפרייזינג, בהבעה, בנוכחות הבימתית – יש לה את כל מה שכבר ידענו עליה, אבל איזה ביטחון, איזו שליטה בקול, איזו תקשורת עם מנצח התזמורת. מארינה, לפי ההופעה בפסטיבל היא זמרת ג'אז נהדרת, ואנחנו סולחים לה אפילו על דברי הקישור לקהל שהיו בלשון המעטה ספונטניים מדי (ההתלהבות שבהתרגשות? משהו אחר?) כי היא הוכיחה את מה שכבר ידענו, שיש פוטנציאל של מגהסטארית.

סוף סוף תוכנית שלמה של שירים שהציבה את מרינה על במה מקצוענית, והיא לקחה את כל האתגר, כולל השתלבות נהדרת עם הביג באנד. מתיחת יכולותיה הווקאליות. בחירה נועזת ומגוונת של קטעים כחלק מהאתגר לנסות עוד דברים. שמעתי שבאפריל מרינה הולכת על תוכנית חדשה. רגע רגע. תנו לה לרוץ עם התזמורת הזו עוד כמה מופעים. פשוט חבל שההשקעה הזו תבוזבז על שתי הופעות בלבד.

נגנים: רוברט אנצ'פולובסקי, אלן באסין, דימה פייאנין, איתן גופמן, עמרי אברמוב – סקסופונים, דורון סילשי, ליעד כהן, יובל פלד, אלי איידלין – חצוצרות, עידן ואליש, מעיין מילוא, מיכאל שוורץ, אורן פרנקל – טרומבונים, ליאוניד דצלמן – פסנתר, יניב כרם – גירטה, דימה גרודסקי – קונטרבס, רועי אוליאל – תופים, רוני שולר – ויברפון וכלי הקשה.

עיבודים, ניהול מוסיקלי וניצוח: עמיקם קימלמן.

לוידאו של ההופעה

