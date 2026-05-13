עומר קליין מארח את יהודית רביץ פסטיבל ג'אז תל-אביב 2009

עומר קליין – פסנתר, זיו רביץ – תופים וכלי הקשה, אורחת מיוחדת: יהודית רביץ



"פעימות הלב", כך קרא הפסנתרן עומר קליין לאלבומו האחרון. פעימה היא הפולס הזה, הקצב, ההטעמה המוסיקלית. ובאמת, כששומעים את עומר קליין מנגן פסנתר, זוהי הפעימה הזו המודגשת, ההטעמה המוסיקלית, הטמפו שמיוחד כל כך לו בקונטקסט של ג'אז שאפשר להגיד עליו "ישראלי" ולא להרגיש שלא בנוח. הצלילים של עומר קליין בטח אינם מגיעים מניו-יורק.

הגענו לסינמטק לשמוע את הביצוע לאלבומו האחרון Heart Beats , ששמענו וכתבנו עליו. על האלבום מופיע שמו של קליין לא רק בתפקיד הפסנתרן, אלא גם כמתופף. פעימות לב שכולן שלו. ובלי קונטרבס.

אלא שהפעם לכבוד ההופעה בפסטיבל הוא גייס גם את פעימותיו של המתופף ואיש ההקשה, זיו רביץ המצוין – שדרוג אמיתי למוסיקה של עומר קליין. אני לא אוהב להשתמש ב"חיבור" ו"מתחבר", אבל הפעם לא הייתה לי מילה אחרת. הקשר בין המתופף לפסנתרן יוצר קומפוזיציה של צמד נגנים. איך לומר את זה בשפה מוחשית: זיו רביץ חודר אל בין השורות של הצלילים. זה לא רק המקצב. זה העיטור המיוחד שהוא העניק למוסיקה של עומר קליין, נגינה רגישה, מגע אינטראקטיבי.

קליין שופע ביטחון, לקח מרביץ את כל הטוב שהוא יכול לקבל ממנו. המוסיקה קלחה כמעיין המפכה, בהירה, מלודית, מתקשרת.

ואז, לקראת סוף המופע קיבלנו את הדובדבן. הגיטרה האקוסטית שהייתה מונחת שם המתינה לה. בתוכניה קראו לה "אורחת מיוחדת", מיוחדת לא רק בשל מה שהיא אלא אולי משום שהיא הדודה של המתופף זיו, שהוא אחיינה. אם דיברנו על "פעימות הלב", אז זה מסוג הקטעים שמחסירים פעימה לרגע. אז נכון שמגיעות השאלות האלו מה ליהודית רביץ ולמופע ג'אז, אבל הגדרות זה משהו שאנחנו המצאנו בשביל לבלבל לעצמנו את המוח. ג'אז או לא ג'אז: הכל נמדד בסופו של עניין בשאלה – איך היה?

והתשובה היא היה מפגש חם ולמלבב, אבל לא מעבר, חיבור מהסוג החד-פעמי, ואם פסטיבל ג'אז תל-אביב היה זקוק לשם כמו יהודית רביץ, אז בכייף. במקרה של עומר קליין את זיו רביץ, זו הייתה גיחה פסטיבלית מתקבלת בברכה. הדודה רביץ שרה "געגוע", "הגננים היום עצובים", "אהבה יומיומית", אבל אם היה קטע שבשבילו כדאי היה להתכנס לכבוד המפגש – זה הקאבר ל"אל נא תלך" עפ"י טגורי ללחן של שלמה גרוניך המבוסס על פרלוד מס. 1 בסי מינור של באך. אמרנו דובדבן. זה היה דובדבן.

עומר קליין מארח את יהודית רביץ

