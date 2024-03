אנגלברט הומפרדינק ההופעה 2011

מצעד הקשישים בנוקיה נמשך. אלילי הכריזמה הפרה-הסטוריים ממשיכים לכבוש את האיצטדיון. לכבוש? אנגלברט הומפרדינק לא מילא את ההיכל. נשאלת השאלה? מה קרה? קשיש מדי, יקר מדי, או לא רלוונטי מדי? מאחורי אמר מישהו לזוגתו: חבר שלי אמר שאם קליף ריצ'ארד היה מגיע, הוא היה שוקל לוותר על 900 שקלים. אם אלביס היה עולה מן האוב – היה מוכר את ביתו. כמעט פניתי להגיד לו: ג'ים מוריסון. שכחת ג'ים מוריסון? בשביל ג'ים מוריסון גם אני הייתי מוכר משהו.

אז לכל אלה שלא הגיעו: ממש לא נורא. אמנם זה אינו החתיך שהופיע ממש ברגעי אמת על המסכים מאחורי גבו, אבל בקול קשה לטעות. שר יציב, מרגיש Entertainer וגם יודע לצחוק פה ושם על הגיל ולעבוד עם תזמורת עדכנית של 10 נגנים + 2 זמרות ליווי.

אפשר לנסח את זה כך: מאז שהאיש, שנקרא Arnold George Dorsey, שינה שמו לאנגלברט הומפרדינק, קסמו הרומנטי הולך לפניו. לפי הקהל הקסם לא נעצר – בעיקר אצל מי שזוכרים חסד נעורים ל – Release Me. כן, יש אצלנו זן של "מעריצים מבוגרים" שקסמו של הומפרדינק ממשיך להלך עליהם. כשהוא הזמין בחורה לבמה למלא איזה תפקיד כדי להחניף לקהל (ולא שכח לשאול אותה אם היא נשואה), קפצו ממש לידי שלוש גברות, הייתי נותן להן חמישים-שישים, להתנדב לתפקיד.

הומפרדינק, 75, עדיין שומר על הבריטון שלו. מתחזק גופו, ממשיך לגדל פיאות לחיים, ואחרי שספר כחמישים שנות קריירה, אין לו בעיה לחשוף חזה. 20 שירים מהקטלוג + סיפורים ואנקדוטת ובדיחות תואמות גיל. אפילו כמה צעדי ריקוד שלא גרמו להזעיק לבמה בלוני חמצן. גם התרת עניבה והחלפת חולצה, אחרי הטוקסידו השחור.

מה עורר את בלוטות הנוסטלגיה? מה שתפס אצלו בשישים ובשבעים – טכניקה ווקאלית מצויינת של קול משי שלושה וחצי אוקטבות שהוא שלט בו מצוין, דימוי של כובש הלבבות עם פיאות לחיים מדובללות ומלתחה ראוותנית מרשימה. כן זה היה איש שגרם היסטריה אצל נשים, במיוחד בנות ארצו בריטניה.

ועכשיו? הומפרדינק עושה הכל להבהיר שהוא אינו מהזמרים הבדרנים המזדקנים המנסים להנשים את הקריירה שלהם בכל מיני שטיקים. האיש כמו שאומרים ,meant business והביזנס שלו ממשיכים להיות להיטי פופ קלאסיים המוגשים כמעט במתכון שבו הם יצאו לראשונה. מידת הפתטיות לא עברה את גבול המותר.

ברור שבלי הסטנדרטים האלה שכולם ממשיכים לחפש ביוטיוב אין למיסטר הומפרדינק קיום – A Man Without Love, גם The Last Waltz וכמובן להיטו הגדול Release Me מ-1967 וגם קאבר של בריאן אדאמס – Have You Ever Really Loved a Woman, שיר הנושא מ"סיפור אהבה", ואיך אפשר בלי my Way לסיום.

נכון שהוא מוכר בעיקר כזמר בלדות, אבל מהמוכר הוא לא יוכל להתניע את השאו שלו' שמקבל גם משבי פופ, קליפסו, קאונטרי ואפילו מעט פאנק.

המסכים, כמו אצל כוכבי הפופ הותיקים שהופיעו בנוקיה (אנקה, סדקה), מקרינים קליפים מתהילת עברו כולל מפגש מצחיק עם דין מרטין. מההופעה הזו (בנוקיה), לא נראה שלהומפרדינק יש תוכניות לתלות הטוקסידו בארון או להחזיר ציוד. הגברות שבקהל – נתנו לו אישור: אתה יכול להמשיך. אבל לפי כמות הקהל שהגיע, נדמה לי שזו הפעם האחרונה שלו אצלנו.

אנגלברט הומפרדינק ההופעה 2011