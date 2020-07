ב-1967 כשהביטלס ביצעו את השיר הזה, 64 נשמע סוף העולם. היום, פול מקרטני כבר שכח מה זה 64. ג'ון וג'ורג' לא הגיעו לגיל הזה. השיר שנכנס לאלבום "מועדון הלבבות הבודדים של סרג'נט פפר" נכתב לראשונה ע"י מקרטני כשהוא היה בן 15 בלבד. מקרטני ניגן את הצלילים כאשר הביטלס נקרא עדיין The Quarrymen. את המילים הוא הוסיף שנים אחר-כך, לכבוד יום הולדתו ה-64 של אביו.

השיר הוא אכן מקרטני נטו, כולל הביצוע. השיר מעלה שאלת ההזדקנות המשותפת: האם היא עדיין תהיה איתו כשהוא יגיע לגיל הזה. כשפול מקרטני הגיע ל-64 ב-18 ביוני שנת 2006, הוא ואשתו הית'ר מילס נפרדו. כעבור שנתיים – התגרשו סופית. ג'ון לנון אמר על השיר: "בחיים לא הייתי חושב לכתוב שיר כזה" … את העיבוד לשיר הפיק ג'ורג מרטין בסגנון להקות הביג בנד של שנות העשרים, האוריינטציה של רטרו.

כשאזדקן ואאבד את שיערי / שנים רבות מעכשיו / האם עדיין תשלחי לי ברכה לחג האהבה / איחולים ליום הולדת, בקבוק יין / אם אהיה בחוץ עד רבע לשלוש / האם תנעלי הדלת / האם עדיין תזדקקי לי / האם עדיין תאכילי אותי / כשאהיה בן 64/ גם את תהיי זקנה/ אך אם תגידי מילה / אוכל להישאר איתך" …

… שלחי לי גלויה, כתבי כמה מילים/ תביעי דיעה / תבהירי בדיוק מה רצית לומר / שלך ההולך ומתכלה / כתבי תשובה מלאי טופס / שלי לנצח / האם עוד תזדקקי לי/ האם עדיין תאכילי אותי / כשאהיה בן 64

When I get older losing my hair/ many years from now /will you still be sending me a valentine/birthday greeting, bottle of wine /If I'd been out till quarter to three /would you lock the door /Will you still need me /Will you still feed me /When I'm sixty-four

You'll be older too/And if you say the word/ I could stay with you

I could be handy mending a fuse/ when your lights have gone/You can knit a sweater by the fireside /Sunday mornings, go for a ride /Doing the garden, digging the weeds /Who could ask for more /Will you still need me /Will you still feed me /When I'm sixty-four

Every summer we can rent a cottage on the/Isle of Wight, if it's not too dear/ We shall scrimp and save/ Grandchildren on your knee/Vera, Chuck, and Dave

Send me a postcard, drop me a line/stating point of view/ indicate precisely what you mean to say/yours sincerely wasting away/Give me your answer fill in a form /mine forever more / Will you still need me/Will you still feed me /When I'm sixty-four