צ'אבי צ'קר Let's Twist Again

בואו נרקוד טוויסט. הטוויסט הוא ריקוד רוקנרול משנות השישים שנרקד בהתפתלויות והסתובבויות מהירות. צ'אבי צ'קר היה נציגו הבולט של הסגנון, תת-ז'אנר של הרוק. השיר שנכתב ע"י Kal Mann קאל מאן ו- Dave Appell – דייב אפל, היה אחד הלהיטים הגדולים של 1961, מקם שני – בבריטניה, שמיני – בארה"ב, והיה חלק מטירוף של ריקוד הטוויסט ששטף את המערב. השיר זכה בגראמי ב-1962 בקטגוריה של Best Rock & Roll Recording. לצ'אבי צ'קר, יליד 1941 היה עוד להיט טוויסט ענק שנקרא בפשטות – The Twist. (מקום 1 בארה"ב ב-1960)

צ'קר הקליט את השיר גם בגרמנית בשם "Der Twist Beginnt" ובאיטלקית בשם "Balliamo il Twist". דגימה של "Der Twist Beginnt" תשמש מאוחר יותר את The Residents להקת , אלבומם The Third Reich 'n Roll משנת 1976. השיר מופיע בפסקול הסרט "The Help" משנת 2011

להיטי הטוויסט של צ'קר יצרו שיגעון ריקוד שהפך פופולרי כי vrheus היה כל כך קל לביצוע. אפילו מאותגרי הקצב הקשים יכלו לעשות את הטוויסט (Chubby Checker הסביר את זה כ"כמו לכבות סיגריה בשתי הרגליים ולצאת ממקלחת ולנגב את התחתון שלך עם מגבת לפי הקצב"). זה עזר לגשר על פער דורות, מכיוון שגם ילדים וגם מבוגרים יכלו לעשות זאת. הטוויסט היה גם ריקוד שבו המשתתפים לא נגעו זה בזה, מה שהפך לטרנד חדש, במיוחד בריקוד דיסקו.

Come on everybody!/ Clap your hands!/ All you looking good!

I'm goona sing my song/It won't take long!/ We're gonna do the twist

and it goes like this:

Come on let's twist again,/ like we did last summer!

Yeaaah, let's twist again,/ like we did last year!

Do you remember when,/ things were really hummin',

Yeaaaah, let's twist again,/ twistin' time is here!

Heeee, and round and round and up and down

we go again!

Oh, baby, make me know you love me sooooo,

and then:

Twist again,/ like we did last summer,/ Come on, let's twist again,

like we did last year!

