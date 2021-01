הבנאדם דלוק ומחורמן. רוצה להביא אותה למקום שלו, ואז להתחיל את זה ממש על הספה, מנגיעה בגופה, ובהמשך… עד הבוקר. אבישחר ג'קסון חם. הוא יכול היה להיות השם החם במוסיקת הריתם נ' בלוז המקומית, אבל הוא (עדין) לא, כי בישראל למוסיקה השחורה כבר מזמן אין עדנה. תרבות המיינסטרים מנצחת. אבישחר, ממוצא אמריקני, הוא ככל הנראה מהבודדים שעדיין מנסה את כוחו בז'אנר שהוא טוב בו.

לפני 7 שנים, בדצמבר 2013 במסגרת ביקורת על אקס פקטור, כתבתי על אבישחר ג'קסון את המילים הבאות: "כמה שופט יכול להזיק למתמודד, כשהוא מגיע להכרעת הקהל בבית? לא בטוח שניתן לכמת את התשובה לנקודות, אבל כשמדובר בהכרעה גורלית, אין ספק, כי לדבר השופט יש משקל. אני מדבר על עברי לידר ואבישחר ג'קסון.

אבישחר ג'קסון נתן ביצוע קול קטיפה נדיר ביופיו ל – Lately, שיר קלאסי שבוצע ב-1980 ע"י סטיווי וונדר (האלבום Hotter Than July), העניק לו מגע רומנטי חם ממדרגה ראשונה. עברי לידר כל כך שנא, שהוא הגדיר את הביצוע "בית מלון". חבל שלידר לא ידע להסביר לאיזה בית מלון הוא התכוון, כי יש בתי מלון יקרים ויוקרתיים, שגם כוכבי ענק מופיעים בהם.

קשה לפרשן את כוונת לידר, אבל בואו נגיד שהוא התכוון לקיטש מיושן מלוקק. אני אומר ללידר: אילו הייתי יודע שככה שרים סטיווי וונדר בבית מלון מסוים, הייתי מזמין בו חדר. התחרות היא על ביצוע, לא על שנתון השיר, לא על סוג הסגנון. אבישחר ג'קסון בחר בשיר שמתאים נפלא למידותיו כזמר Soul, וגם אם מדובר בשיר שגילו 30 שנה, הוא העניק לו בביצוע סולידי את כל העידון היפה שהייתי רוצה לשמוע בביצוע השיר הזה. בסופו של דבר, הירידה של לידר על אבישחר, הובילה אותו אל מחוץ לתחרות בהתמודדות מול פיוז'ן – ללא הצדקה מקצועית מספקת". עד כאן על הביצוע ההוא.

גם בשיר הסקסי הזה מוכיח אבישחר כי הוא שולט ברזי הז'אנר גם כיוצר וגם כמבצע. המבטא האפרו אמריקני חובר נפלא לריתם נ' בלוז דאון טמפו עם נגיעות היפ הופ, עטוף בביטים עדכניים. ההפקה המוזיקלית המהוקצעת והקליפ מתכתבים עם ליגת העל תעשיית הריתם נ' בלוז בארה"ב.

אבישחר Track Killer צלם, במאי ועורך: אדי בורוכוב

So we then been in here all night turnt up/ I'm poppin' bottles and my homies keep rolling up

You been watching me since you walked up in the club/ by the way that you looking, don't look like you looking for love

Verse 1

Baby I just want to beat up, eat up and turn you out/ Get you to my place, then get it started right on the couch

Went from touching your body, till you on top fucking me wild, till the morning/ I got what I wanted

Chorus

(She then had her eyes on me (eyes on the track killer

(Now we in my private place (and we both on the grown shit yeah

(Ima hit it finally (eyes on the track killer/ Ima blow her mind x2 yeah

Verse 2

She walked right up to me and said she in love with my smile/ She staring at me with those eyes checking my style

Let's play no fun & games, girl you can get it right now/ Your actions speaking loud, let's pull up outta here to my house

Ima chase you around like a cat and a mouse/ Pin you to the ground like we wrestling girl

Ima make you make sounds till you screaming out loud, baby don't stop now when it's just going down

You rock and I roll, you smoke what I smoke, you drinking me too, you heard bout the crew

You know how I do/ You know what it do

Chorus

(She then had her eyes on me (eyes on the track killer

(Now we in my private place (and we both on the grown shit yeah

(Ima hit it finally eyes on the track killer/ Ima blow her mind x2 )yeah

Hook

Her body Call/ She naughty so../ I hit it raw, right on the living room floor

I'm known to score/ Then I watch the shit explode/ I get it sore, penetrating to the core

Aaah Aaah

Chorus

