להיט שנבנה קודם כל כדי לעבוד מהר לתפוס באז בהאזנה ראשונה, להיכנס לפלייליסטים, ולייצר תחושת בריחה מיידית. בבסיס השיר עומד רעיון מאוד ברור: עייפות מהשגרה רצון להתנתק מדרמות, מלחמות ולחצים, לממש פנטזיה של חופש מוחלט במקום אקזוטי (תאילנד) תאילנד כאן יותר מיעד אלא סמל -מקום שבו אין אחריות, אין שיפוט, רק חופש רגעי.

הטקסט ששר אבי אבורומי – שפה מדוברת מאוד (“חארטות”, “זין על כולם”), הומור מחוספס, דימויים של חופש, אלכוהול, מסיבה וחוף ים. פרט לאותנטיות היומיומית הוא משדר מעט מאוד עומק רגשי, סיפור קלוש, יותר “סצנות” מאשר נרטיב. נשען על קלישאה מוכרת של “בריחה לתאילנד”

אבורומי לא מנסה להיות דרמטי או מורכב אלא משועשע, משוחרר. הגישה היא: “העולם מבולגן? בוא נברח ממנו ונשתה משהו". פחות פתרון בעיות, יותר הפסקה מהכול.

גם המוסיקה לא מורכבת., קליטה מאוד כבר בהאזנה ראשונה – הקצב קופצני, מבנה של “שיר מסיבה”, יעבוד טוב בהופעה ובטיקטוק/רשתות. זה לא שיר שמבקש לגדול עם הזמן אלא להידלק מהר.

הקליפ תומך בדיוק במסר: רגעים של חופש, ניתוק מהשגרה, אסתטיקה של טיול / חוף / מסיבה, כלומר: הקליפ לא מפרש את השיר אלא מחזק את הפנטזיה שלו.

אבי אבורומי יצר שיר שמודע לעצמו: הוא לא מנסה להיות יצירת מופת, אלא להיט בריחה מיידי, עובד כמו רגע קצר של ניתוק – לא פתרון לחיים אלא הפסקה מהם, וזה בדיוק מה שמסביר את ההצלחה שלו: לא עומק אלא תחושה.

אבי אבורומי קח אותי לתאילנד

בית 1:

רצית לצאת לטיול,

אני שאלתי לאן

אמרת שאין לך כיוון,

העיקר רחוק מכולם

אז את דופקת לי נתק אותי

מצרות ולחצים, מלחמות ומתחים

בא לי לראות

נוף יפה על חוף בקופיפי,

תשתה ותרקוד איתי

מה אכפת לך זרום איתי

ואת אומרת לי

פזמון:

קח אותי לתאילנד

רחוק מכל החארטות והדרמה

שיחות של שיכורים אל תוך הלילה

וזין על כולם, אמרתי על כולם

(אל תהיה כבאי נו)

קח אותי לתאילנד,

מלא לי איזה כוס של לימונערק

ואם יגידו שנדפקנו שמה

אז זין על כולם, אמרתי על כולם

בית2:

ואה עלינו אוי ואבוי בקוסמוי

אם לך לחרפן אותי אז ליידי בוי

תצלם אותי בפול מון על בגאז'

ובבוקר נתפנק נדפוק מסאז'

זה מתחיל פה ונגמר שם

לאהוב אותך בסוף העולם

העיקר שזה רק שנינו ביחד

אז מאמי בוא נתק אותי

מצרות ולחצים, מלחמות ומתחים

בא לי לראות

נוף יפה על חוף בקופיפי

תשתה ותרקוד איתי

מה אכפת לך זרום איתי

הכל שטויות

ואת אומרת לי

פזמון:

קח אותי לתאילנד

רחוק מכל החארטות והדרמה

שיחות של שיכורים אל תוך הלילה

וזין על כולם, אמרתי על כולם

(אל תהיה כבאי נו)

קח אותי לתאילנד,

מלא לי איזה כוס של לימונערק

ואם יגידו שנדפקנו שמה

אז זין על כולם, אמרתי על כולם

