זה היה צפוי: אחרי הופעת האיחוד המסעירה, מעריצי אואזיס הסתערו על תקליטי הלהקה ושלחו אותם למקומות הראשונים במצעד האלבומים הבריטי.

לאחר שהלהקה פתחה בסיבוב הקאמבק שלה בשבוע שעבר, אוסף הלהיטים הגדולים שלהם Time Flies חזר למקום הראשון, ואחריו אלבומם משנת 1995 (What's the Story) Morning Glory ה התמקם במקום השני.

אלבום הבכורה שלהם Definitely Maybe, משנת 1994, נמצא במקום הרביעי – כאשר רק סברינה קרפנטר חוצצת ביניהם בשלושת הראשונים.

לאואזיס היו שמונה אלבומים בסך הכל, והם הגיעו בפעם האחרונה לראש המצעד כאשר Definitely Maybe חזרו לפסגה בספטמבר האחרון לאחר שהוכרז על האיחוד. גם Time Flies ו-Morning Glory חזרו לחמשת המקומות הראשונים באותה תקופה.

שלושה משיריהם נכנסו גם הם ל-20 הסינגלים הראשונים השבוע, בראשות Acquiesce, שהיה במקור רק צד B, במקום ה-17. אחריו Don't Look Back in Anger ב- 18, ו-Live Forever ב- 19.

נואל וליאם גלאגר חזרו להופעות כלהקה בפעם הראשונה מזה 16 שנה בקארדיף לפני שבוע, וקיבלו ביקורות נלהבות מהקהל ומהמבקרים.

ההמשך בהיטון פארק במנצ'סטר, שם כ-80,000 איש יצפו בהם בכל ערב,

שבעה לילות באצטדיון וומבלי בלונדון, כמו גם בהופעות באדינבורו ובדבלין, וסיבוב הופעות עולמי.

הצלחת הפיוס בין האחים האפילה במידה מסוימת על שערוריית הכרטיסים, כאשר חלק מהמעריצים גילו שהמחירים הוכפלו ושולשו בזמן שבילו שעות בתור וירטואלי.

אואזיס Time Flies… 1994–2009

אואזיס כובשת את מצעדי המכירות הבריטיים לאחר הופעות האיחוד Oasis – Don’t Look Back In Anger (Live in Manchester, July 11th 2025)