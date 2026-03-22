אושר כהן שר דינמיקה זוגית לא בריאה, כמעט ממכרת בשיר פופ ים־תיכוני שמשלב בין רגש גולמי, דרמה קולית והפקה עכשווית בשיר המתאר מערכת יחסים רעילה בגיל צעיר

ליבת השיר היא מערכת יחסים סוערת שמבוססת על משיכה–דחייה: מצד אחד: "אני אוהב אותך… אני מת עלייך" – תלות רגשית חזקה, מצד שני: "כולם גנבים אנ'לא סומך על אף אחד" – חשדנות, קנאה וחוסר ביטחון

המשפט הזה ("כולם גנבים") הוא לא רק אמירה כללית. הוא משקף תפיסת עולם פרנואידית-רגשית, שבה הדובר מרגיש שהעולם מאיים על הקשר שלו, ושכל גבר אחר “לוקח” ממנו משהו. הקשר מתואר כמעגל:

חוזרים-מתנשקים-רבים-חוסמים-חוזרים שוב. זה דפוס קלאסי של קשר לא יציב, כמעט התמכרות רגשית.

האישה בשיר עצמאית, חמקמקה ("בורחת בלי פחד"), אבל גם כאוטית ולא יציבה ("לא נחה מסרטים", "צורחת"). הגבר הנואש מגונן לכאורה ("מי ישמור עלייך"), אך גם שולט וחרד, מתקשה לשחרר, גם כשהקשר פוגע בו. נוצר כאן מתח בין אהבה אמיתית לבין אגו, שליטה ופחד מבדידות.

השיר משתמש בשפה יומיומית, כמעט מדוברת: "וואלה מכבה אותי", "פאקינג עננים" כאילו מדובר בווידוי רגעי ולא בטקסט “מלוטש”. הדימויים מקצינים – בית שנהרס / סדינים נקרעים – קריסה של אינטימיות.

אושר כהן שר את השיר בשירה גבוהה, כמעט זועקת משדרת כאב לא מרוסן, בקצב פופ ים־תיכוני מהיר שיוצר ניגוד מעניין בין כאב לאנרגיה. עיבוד אלקטרוני עשיר → נותן תחושהכמעט "מועדונית", למרות הטקסט הכואב זה חלק מהכוח של השיר מאפיין ז'אנר. אתה יכול לרקוד — אבל גם להרגיש את השבר. הביצוע מקרין רגש אותנטי – לא מרגיש “מזויף”. נקודות חולשה – חזרתיות רעיונית (אותו מעגל שוב ושוב), לעיתים גלישה לקלישאות של קנאה ושליטה. ובעיקר: השיר חסר התפתחות – רק תקיעות בתוך הכאב

"כולם גנבים" הוא שיר על פחד לאבד, קנאה, תלות, ואגו שמתלבש על אהבה. הוא מציג קשר שבו אף אחד מהצדדים לא באמת חופשי. אושר כהן מצליח להפוך אותו ללהיט בזכות לחן נגיש, קצביות תזזתית, טונים דרמטיים גבוהים, שהופכים את השיר הכואב לדאנס מועדונים.

צילום: שי פרנקו

אושר כהן כולם גנבים

תסתכלי לי בעיניים בטח שוב תגלגלי

את מלכה אבל עדיין , עדיין לא כזאת שלי

נו תעזבי לי ת'ידיים, את הבחוץ שוב תגלי

וימחאו לך שוב כפיים על איך שעזבת אותי

אני אוהב אותך ככה כשאת לוקחת ת׳בגדים

ובורחת בלי שום פחד להורים

ושוכחת שגם אצלם אלוהים ישמור

ושוב אראה אותך במצב שאין אותך

וואלה מכבה אותי וגם לא מכבד אותך

מאמי הסלון שלי עדיין מחכה רק לך גם ההיגיון

מי ישמור עלייך, מי ייקח אותך הביתה?

כולם גנבים אנ'לא סומך על אף אחד

ואני מת עלייך ואני מת ממך בלילה

תגידי איך תמיד כולם באים עם הלבד?

אז טלפון אחד ותחזרי אליי כי הכול פה סתם

נתנשק מלא ונריב עוד פעם

תחסמי אותי ואני אחסום גם

כאילו כבר אין מלחמות בעולם.

ושורף גם לי השריטות שלך

זה כואב גם לי הדמעות שלך

ואולי כל זה אגו מלוכלך אז למה?

תסתכלי לי בעיניים, נגמרו כבר המילים

איך נהרס לנו הבית, איך נקרעו גם הסדינים

נו תעזבי לי ת'שמיים, את מסתירה את אלוהים

אני קורא לו ועדיין איך עדיין אני רואה אותך בפאקינג עננים .

אני שונא את זה ככה כשאת לא נחה מסרטים

וקדחת שוב צורחת, נו השכנים

ושוב ראמה ושוב קסקס אלוהים ישמור.

ושוב אראה אותך במצב שאין אותך

שוב את נאבדת לי ושוב אני לא מוצא אותך

מאמי החיבוק שלי עדיין מחכה רק לך, גם הפתרון

מי ישמור עלייך, מי ייקח אותך הביתה?

כולם גנבים אנ'לא סומך על אף אחד

ואני מת עלייך ואני מת ממך בלילה

תגידי איך תמיד כולם באים עם הלבד?

אז טלפון אחד ותחזרי אליי כי הכול פה סתם

נתנשק מלא ונריב עוד פעם

תחסמי אותי ואני אחסום גם

כאילו כבר אין מלחמות בעולם

ושורף גם לי השריטות שלך

זה כואב גם לי הדמעות שלך

ואולי כל זה אגו מלוכלך אז למה?



