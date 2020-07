אחינועם ניני יוצאת לבלפור לשיר – דמו, דמוקרטיה! היא הכינה קליפ לכבוד ההופעה על בימת המפגינים, שיר באקפלה בקצב מחיאת כף המתבסס על We Will Rock You של להקת קווין, שהוא התגלמות שיר מחאה הקורא להצטרף. בין שאר הדברים בשיר מפנה ניני האשמות נגד "שלטון המושחתים" וראש הממשלה: "מאסנו בשקרים/ בהסתה ובזלזול/ גזענות הפחדה/ ובריחה לחו"ל/ אזרחים ישראלים/ ערבים ויהודים/ באים באהבה / וחפצי חיים".

אצלנו אין ממש תרבות יצוקה של זמרי מחאה פוליטית. מבחינה זו, אני מצדיע לכל זמר שאינו חושש להגיד: אני חי במקום הזה, וחשוב לי להיות מעורב, יהיה ימני או שמאלני.

פרשנות: אחינועם ניני אמיצה כתמיד. האמת והיושר חזקים אצלה משיקולים אנוכיים של פרנסה. אם כבר עולים על במה מול מול בית ראש הממשלה – הולכת עם זה עד הסוף. לתת הרגשה שהיא אומרת דברים שזועקים בתוכה, נותנת לתחושה לפרוץ מבפנים.