איזו תקופה נפלאה לשיר what a wonderful world. אני לא ציני. יש אנשים שחושבים שימי הקורונה החזירו את העולם לחודש חודשיים נפלאים של שפיות, ניקיון, סוג של ריסטרט ותקווה, למרות מיליוני החולים, ואלפי המתים והחורבן הכלכלי שפגע בכל אדם שני או שלישי. התקווה היא מן הסיבה שרד בנד ורונה קינן חברו לגרסה חדשה ללהיט הענק של לואיס ארמסטרונג.

השיר, אשר נכתב במיוחד (על ידי בוב ת'יל וג'ורג' דייוויד וייס) עבור ארמסטרונג בימים טעונים מבחינה גזעית ופוליטית בארצות הברית בנימה של תקווה ואופטימיות. הוא מספר על יפיו של העולם, על רגעי האושר בחיי היומיום, בטון אופטימי, כמו בא לומר – למרות הכל אל תשכחו שזה אחלה עולם. בעת יציאתו, השיר נחל כישלון בארצות הברית, כאשר נמכר לאחר השקתו בסביבות 1000 עותקים בלבד, וזאת בשל כך שלארי ניוטון, המנהל של חברת התקליטים ABC Records, לא אהב את השיר וסירב לקדם אותו. אף על פי כן, בהמשך, השיר הפך ללהיט גדול בבריטניה, והגיע למקום הראשון במצעד הסינגלים הבריטי והיה לסינגל הנמכר ביותר בבריטניה במהלך שנת 1968.

השיר הוא לא ייצג את סגנונו של ארמסטרונג – ג'אז, אבל אם יש שיר שהזניק אותו לשמי התהילה – זה השיר הזה. מספרים כי ארמסטרונג הסכים לקבל סכום של 250 דולר בלבד להקלטת השיר על מנת להבטיח שחברי התזמורת ישולמו.

השיר זכה להצלחה בינלאומית מחודשת לאחר שבשנת 1988, שולב השיר בסרט "בוקר טוב וייטנאם" בכיכובו של רובין וויליאמס, ובעקבות כך הגיע למקום ה-32 במצעד הסינגלים האמריקני במהלך פברואר 1988. בנוסף לעשרות הגרסאות להן זכה השיר, ישנה דגם גרסה ישראלית: מאור כהן ועלי מוהר כתבו גרסה עברית לשיר שנקרא "אחלה עולם" בביצועם של מאור כהן וגידי גוב במסגרת תוכנית הטלוויזיה "לילה גוב".

הביצוע של רונה ורד מחזיר לתחושת הנוחם שהשיר הזה משדר, תוך הדגש ויזואלי על הביתיות, שחזרה לחיינו ביתר שאת, הבידוד, הצילום מרחוק.

צילום ועריכה: דייב שחר

גרסת המקור של לואיס ארמסטרונג

I see trees of green red roses too

I see ’em bloom for me and for you

And I think to myself what a wonderful world.

I see skies of blue clouds of white

Bright blessed days dark sacred nights

And I think to myself what a wonderful world.

The colors of a rainbow so pretty in the sky

Are also on the faces of people going by

I see friends shaking hands sayin' "how do you do"

They're really sayin' i love you.

I hear babies cry I watch them grow

They'll learn much more than I'll never know

And I think to myself what a wonderful world

The colors of a rainbow so pretty in the sky

Are there on the faces of people going by

I see friends shaking hands sayin' "how do you do"

They're really sayin' I love you.

I hear babies cry I watch them grow

you know their gonna learn

A whole lot more than I'll never know

And I think to myself what a wonderful world

Yes I think to myself what a wonderful world.

