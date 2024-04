מותה בגיל 27 ב-2011 הפך אותה למיתוס טראגי ממש כמו ג'ניס ג'ופלין. האגדה של איימי ויינהאוס נבנית מהחיבור הזה בין כשרון, דיכאון והרס עצמי. ביטוי הפגיעות במוזיקה הפך את שיריה נצחיים.

חמש שנים אחרי (נפטרה ב-23.7) מתברר כי המורשת המוזיקלית של ויינהאוס נשענת לא רק על רק שני אלבומי אולפן שיצאו במהלך החייה – Frank ו – Back To Black. האוספים שיצאו אחרי מותה חשפו שירים שלא יצאו על אלבומים רשמיים – שירי צד B, הקלטות חיות ושירים ששרה במסגרות שונות בהן התארחה.

האלבום שלאחר-מותה של איימי ויינהאוס הופק במשותף ע"י מארק רונסון וסאלאם רמי, שליקטו שירים לא גמורים שהזמרת השאירה. בין תריסר השירים שיכיל האלבום – קאברים ל – 'Will You Still Love Me Tomorrow' של השירלס, 'A Song For You' של דוני האת'וויי.

האלבום מכיל גם גרסאות אלטרנטיביות של ויינהאוס לשירים שיצאו בעבר כמו דמו של Wake Up Alone וכן גרסאות איטיות ל – Tears Dry On Their Own, ל – Valerie ואת הדואט עם טוני בנט Body & Soul, שיצא כסינגל.

באלבום גם שירים שלא יצאו כמו Halftime ו – The Girl From Ipanema של ג'ובים, שהוקלטו בסאשנים לאלבום הבכורה שלה 'Frank', וכן דואט עם Nas לשיר Like Smoke. באלבום גם שיר חדש-חדש – 'Between The Cheats, המתעד נישואים במשבר עם בעלה לשעבר, בלייק פילדר-סיביל.

"Our Day Will Come" של רובי והרומנטיקס.בעיבוד רגאיי הוא גרסה חדשה ללהיט משנות השישים שאיימי הקליטה במאי 2002. שיר נוסף שרואה אור מהאלבום הוא "Like Smoke" (הקלטה מ-2008), שבו איימי מארחת את אחד האמנים האהובים עליה הראפר Nas בסגנון היפ הופ. ובאמת, כששומעים את הקול, הדיקציה, מבינים עד כמה איימי הייתה זמרת נשמה מזן הצרוף, הטהור, האולטימטיבי.

הקאברים מדהימים, והיא לוקחת כל שיר לחלקת האמנות שלה. Our Day Will Come הוא ביצוע נפלא. היא לגמרי ממציאה מחדש את The Girl From Ipanema ביצוע ווקאלי מדהים. Will You Still Love Me Tomorrow מקבל עוצמה מחודשת ובגרסה רגשית אינטנסיבית. לא משנה מה השיר או סגנון המוזיקה איימי ווינהאוס תמיד הפגינה הבנה בלתי רגילה של המוזיקה, וניגשה לכל שיר עם כל מה שהיה לה. הטווח האמיתי והיכולת הרגשית שלה היו תמיד מדהימים.

איימי ויינהאוס Lioness Hidden Treasures השיר Valerie