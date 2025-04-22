אייקון הרגאיי מקס רומיאו נפטר

אמן הרגאיי הג'מייקני המשפיע מקס רומיאו, הידוע בעיקר בזכות שירים מהפכניים כמו "Chase the Devil", נפטר מסיבוכים כתוצאה ממחלת לב. "לשמוע על פטירתו זה די מזעזע", אמר עורך דינו של רומיאו, ארול מייקל הנרי. "הוא היה ג'נטלמן מושלם ונשמה עדינה. הייתה לו אהבה גדולה למשפחתו, והוא היה אגדה בפני עצמו. אי אפשר היה לפגוש אדם נחמד יותר – מה שהופך את האובדן לקשה עוד יותר". רומיאו היה בן 80 במותו.

מקס רומיאו, שנולד בשם מקסוול ליווינגסטון סמית', עבר לקינגסטון בנערותו. בשנות ה-60 הוא הוביל את שלישיית The Emotions. שיר סולו פרובוקטיבי משנת 1968 בשם "Wet Dreams" הפך ללהיט הבינלאומי הראשון שלו.

השיר נאסר לשידור על ידי ה-BBC בשנת 1969 בשל מילותיו שהיו בעלות אופי מיני מפורש. למרות שרומאו טען שהשיר עוסק בגג דולף, מילות השיר כללו ביטויים כמו “give the fanny to me” וביטויים נוספים שנחשבו בוטים מדי לשידור ציבורי באותה תקופה . השיר הושמע ברדיו ה-BBC רק פעמיים לפני שנאסר לשידור. כאשר השיר נכנס למצעד הפזמונים הבריטי, שדרני רדיו ה-BBC הונחו להתייחס אליו רק כ”record by Max Romeo” מבלי לציין את שמו המלא למרות האיסור, “Wet Dream” הפך ללהיט גדול בבריטניה, והגיע למקום העשירי במצעד הסינגלים הבריטי. הפרסום שנוצר סביב האיסור תרם לפופולריות השיר, במיוחד בקרב קהלים מרדניים כמו תת-תרבות הסקינהדס, שאימצו אותו כסמל למרדנות תרבותית .השיר נחשב לאבן דרך בתרבות הרגאיי בשל השילוב בין הומור, מיניות ומוזיקה קצבית, והיווה פריצת דרך עבור רומאו, שהמשיך בקריירה מצליחה עם שירים פוליטיים ורוחניים כמו “Chase the Devil” ו-“War Ina Babylon”

חזרה לג'מייקה, רומיאו הפך מעורב בסצנת הרגאיי השורשים הצומחת. המוזיקה שלו הפכה פוליטית יותר ויותר, וכתוצאה מכך נוצרו המנונים מהפכניים כמו "Let the Power Fall on I", שהפך לשיר נושא של המפלגה הלאומית העממית של ג'מייקה במהלך קמפיין הבחירות המוצלח שלה ב-1972.

ביצירת המופת שלו משנת 1976, War Ina Babylon, לעג לשחיתות הפוליטית בג'מייקה. האלבום, שיצא בחברת התקליטים Island Records, כלל את Upsetters כחלק משיתוף הפעולה המתמשך של רומיאו עם לי "Scratch" פרי. "

בשנת 1978 עבר רומיאו לניו יורק, שם כתב יחד וכיכב במחזמר רגאיי. הוא גם ביצע קולות רקע בשיר "Dance" של הרולינג סטונס באלבומם Emotional Release. רומיאו בילה את שנותיו האחרונות בהקלטות ובסיבובי הופעות ברחבי העולם. אלבומו המקורי האחרון, Words from the Brave, יצא בשנת 2019.

MAX ROMEO – Chase The Devil (1976)

Max Romeo – Dubplate – Little Lion Sound – One Step Forward