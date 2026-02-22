אלדד ציטרין וגלי עטרי רק במנגינה

זהו שיר שקט, מינימליסטי, מעודן, תואם את גוון שירתה של גלי עטרי. בתוכו מתקיים דיאלוג על ערך עצמי אחרי פרידה. לא מדובר בשיר אהבה, אלא בשיר על תיקון חלקי. הוא נפתח בשאלות: “מי לך אמר את לא מיוחדת מי לך לקח את התקווה שבך”

המילים מציירות דמות שמישהו לא רק עזב אותה אלא שינה את הדרך שבה היא רואה את עצמה. הביטוי:“ילדה קוצים שבעיניים” הוא דימוי חזק במיוחד. היא עדיין רגישה, אבל מגנה על עצמה בדוקרנות. הפגיעה יצרה שריון.

הייחוד בשיר הוא בעמדה של הדובר, למעשה המסר המרכזי של השיר: “רק במנגינה אני יכול עלייך”. אני לא יכול להציל אותך אבל אני יכול להיות לידך דרך המוזיקה.כלומר אני יודע את הגבול שלי. הבעיה שלה, הוא מבין אינה חוסר אהבה אלא חוסר אמון., והוא לא מתווכח עם הכאב. הוא שר לידו.

השיר נע במעגל: שאלה, בלבול, ניסיון קרבה, חזרה לשאלה. אין פתרון, אין מהפך – רק תנועה עדינה קדימה. החלמה, אומר השיר,אינה רגע דרמטי היא תהליך איטי.

הלחן והעיבוד משרתים את הטקסט: אין דרמה קולית, אין שיא מתפרץ, צליל מיתרים עוטף, הקולות שמתמזגים בהרמוניה של רכות מנחמת. המוזיקה לא מנסה לשכנע. היא מנסה להחזיק מרחב.ה"נה נה נה" בפזמון הוא לא מילוי ריק. זהו מקום שבו המילים כבר לא מספיקות. לפעמים נחמה היא צליל, לא טיעון.

“רק במנגינה” הוא שיר על אדם שנפגע מהגדרה של מישהו אחר, ועל מישהו שמנסה להחזיר לה את הקול בלי לכפות עליו מילים. זו אינה הבטחה לאהבה חדשה, אלא הצעה להיות יחד בתוך השבר תוך ההכרה בגבול. לפעמים אי אפשר לשנות את מה שנאמר, אבל אפשר לשיר משהו אחר במקומו.

זה שיר של עדינות נדירה בפופ העכשווי, של כימיה קולית טבעית ולא כוחנית. טקסט שמדבר על ערך עצמי בלי קלישאות גדולות. מה שיכול להיחשב חיסרון: מי שמחפש שיא רגשי ברור עלול להרגיש שהשיר “נשאר במקום”.

מי לך אמר את לא מיוחדת

מי לך לקח את התקווה שבך

מי שאמר תתני לו ללכת

אל תדאגי זו רק נקודה בזמן

שוב השאלה

ואין תשובה עדיין

את אותה ילדה קוצים שבעיניים

מה בזכרון

מוציא לך מהגוף

את כל האמונה

וזה חוזר אלייך

את לא מבינה מה נפל עלייך

רק במנגינה אני יכול עלייך

נה נה נה נה

אל תתרחקי תני לי לגשת

מי שהלך אין לו מלה אצלך

הלוואי שידעת לבקש את השקט

למצוא לך פינה לחלום את עצמך

שוב השאלה

ואין תשובה עדיין

את אותה ילדה קוצים שבעיניים

מה בזכרון

מוציא לך מהגוף

את כל האמונה

וזה חוזר אלייך

את לא מבינה מה נפל עלייך

רק במנגינה אני יכול עלייך

נה נה נה נה

