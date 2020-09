אחרי 15 שירים, יש תחושה שאלישה קיז כיוונה אחדים מהם לתקופת המגיפה. באלבומה השביעי היא מציעה קול מעודד, מסרים של אהבה, תמיכה וקבלה. ב""So Done" , בשיתוף פעולה עם חאליד (Khalid), יש לה מסלול חדש לאחר ייאוש, שרה בקול סולפול רך: "אני חיה כמו שאני רוצה // כי אני כל כך בשלה/ / להילחם בעצמי // לעבור גיהינום // אני חיה כמו שאני רוצה // אני חיה כמו שאני רוצה". נחזור איתה לסול פשוט כמו שאלישה קיז מתכוונת ב"אהבה נראית טוב יותר"

ובשיר "Time Machine" שרה קיז: "ברגע שאתה משחרר את דעתך // יש יופי בכל דבר", וב – ב""Wasted Energy" "קיז עומדת בזכות עצמה, ומציגה מאהב אנוכי: "יותר מדי פעמים אתה מעלים עין מההרגשה שאני מרגישה". ב – "Underdog", קיז מבטיחה למפסידן "One day you will rise up"." השיר "Authors of Forever" הוא מבט אופטימי בזמן של אחדות: "אנחנו מחבקים את המרחב בינינו / זה בסדר / כולנו בסירה הזו ביחד / ואנחנו מפליגים לעבר העתיד".

ב – Love Looks Better היא שרה על רקע עולם בקטסטרופה: "בואו ניקח את הרגע הזה כדי לזכור כמה זה חזק לראות אחד את השני, באמת לראות אחד את השני".

שיתופי הפעולה מספקים כמה רגעים בולטים, כמו עם ג'יל סקוט בשיר שנקרא על שם כוכב הניאו-סול (Jill Scott) החיבורים המענגים עם מיגל (Show Me Love) עם חאליד (So Done) ועם סמפה ב – 3 Hour Drive .

אלישה קיז היא מסוג זמרות הפופ-ר-נ-ב, שמסוגלות לחולל פלאים באמצעות קול ופסנתר בלבד בז'אנרים קלאסיים ועכשוויים. תקשיבו ל – Perfect Way To Die ולשיר המסיים Good Job, שני שירים שמצטרפים למצב הרוח המייצר לכידות מרשימה באלבום. 'Good Job', הוא בלדת פסנתר המוקדשת ל"אימהות, לאבות, למורים ולאנשים רגילים אחרים, שמנסים לעבור את היום. זה יכול היה להישמע נדוש ומתנשא מאישה שמכרה 16 מיליון עותקים מאלבום הבכורה שלה 'Songs In A Minor' כשהיתה רק בת 20, אבל איכשהו זה לא. כמו רוב 'ALICIA', זה שיר חם, מעין "ריפוי מוזיקלי" נחוץ ביותר בתקופה הזו.

Alicia Keys – Underdog

Alicia Keys – So Done ft. Khalid

1. Truth Without Love

2. Time Machine

3. Authors of Forever⁣

4. Wasted Energy feat. Diamond Platnumz

5. Underdog

6. 3 Hour Drive feat. Sampha

7. Me x 7 feat. Tierra Whack

8. Show Me Love" feat. Miguel

9. So Done feat. Khalid

10. Gramercy Park

11. Love Looks Better

12. You Save Me feat. Snoh Aalegra

13. Jill Scott feat. Jill Scott

14. Perfect Way To Die

15. Good Job