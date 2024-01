שמענו ביצוע פנומנלי של "If I Ain't Got You" של אור כהן ועדן גולן, שתי זמרות המתחרות ב"הכוכב הבא". השיר הוקלט ובוצע במקור על ידי הזמרת והיוצרת אלישיה קיז עבור אלבום האולפן השני שלה The Diary of Alicia Keys (2003). בהשראת מותה של הזמרת Aaliyah ב-2001, פיגועי ה-11 בספטמבר ואירועים נוספים בעולם ובחייה של קיז, השיר עוסק ב"איך דברים חומריים לא מזינים את הנשמה".

הזמרת Aaliyah היתה בת ה-22, כשנספתה בהתרסקות מטוס באיי בהאמה ב-25 באוגוסט 2001. הטרגדיה שימשה השראה ללחן הזה. מאוחר יותר נזכרה קיז: "רעיון השיר התגבש מיד אחרי שעלייה נפטרה. זו הייתה תקופה כל כך עצובה והיא פשוט הבהירה לי את הכל – מה חשוב ומה לא".

זמרים באמריקן איידול, The Voice ותוכניות כשרונות מוזיקליות אחרות בטלוויזיה כיסו את השיר באינספור הזדמנויות. קיז אמרה על כך: "שמעתי הרבה הרבה גרסאות לשיר הזה. אני חושבת שזו בעצם המחמאה הכי גדולה לכותבים ולמבצעת, אבל במיוחד לכותבים.

השיר שוחרר כסינגל בפברואר 2004, והגיע למקום הרביעי בטופ 100 של הבילבורד. השיר זכה בגראמי לביצוע הנשי הטוב ביתר בתחום הריתם נ' בלוז וההיפ הופ.

כאשר כריסטינה אגילרה עבדה על אלבומה ה-Striped, היא ביקשה מאלישיה קיז לכתוב משהו עבורה. קיז כמעט הציעה לאגילרה את "If I Ain't Got You" לפני שהחליטה לשמור אותו לעצמה. בסופו של דבר היא נתנה לה את השיר "בלתי אפשרי".

אלישה קיז If I Ain't Got You

Alicia Keys – If I Ain't Got You