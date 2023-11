ניזכר בביצוע המרגש של אריתה פרנקלין ל"אישה טבעית" מול הנשיא ברק אובמה בערב הוקרה לכותבת השיר קרול קינג ב-2015. לא נשארה אז עין יבשה. גם הנשיא הזיל. קרול קינג כותבת השיר הביעה התלהבותה בתנועות פנים וידיים. לקראת סיום כשאריתה קמה על רגליה ולחצה על דוושת הרגש, קם הקהל על רגליו.

You Make Me Feel Like A Natural Woman, מקום 8 במצעדי ארה"ב של 1967 הוא שיר של זמרות גדולות, של דיוות. הוא נכתב ע"י קרול קינג וגרי גופין בשיתוף-בהשראת ג'רי ווקסלר, אז מפיק ובעלים-שותף של חברת התקליטים "אטלנטיק". המושג Natural Woman עלה לראשונה ברחובות ניו-יורק. קרול קינג הייתה לצידו במכונית, כאשר לפתע הוא צעק: "אני רוצה אישה טבעית!" השאר היסטוריה. קינג קראה לספר הזכרונות שלה – Natural Woman.

ארתה פרנקלין, ענקית זמרות הנשמה, בנתה קריירה על השיר הזה. כל קאבר שבא אחריה, והיו הרבה מאוד (מרי ג'יי בליג', סלין דיון, מריה קארי, גלוריה איסטפן) נאלץ לעמוד במבחן לא פשוט, למעשה – התגמד מול הביצוע שלה.

על אריתה פרנקלין

Looking out on the morning rain

I used to feel so uninspired

And when I knew I had to face another day

Lord it made me feel so tired.

Before the day I met you,

Life was so unkind

You're the key to my piece of mind

'Cause you make me feel

You make me feel

You make me feel like a natural woman woman

When my soul was in the lost and found

You came along to claim it

I didnt know just what was wrong with me

Till your kiss helped me name it.

Now im no longer doubtful of what im living for

And if I make you happy I dont need to do more

'Cause you make me feel

You make me feel

You make me feel like a natural woman woman

Ohh baby what ya done to me whatcha done to me)

Made me feel so good inside (good inside)

And I just wanna be (wanna be)

Close to you you make me feel so alive

'Cause you make me feel

You make me feel

You make me feel like a natural woman woman

Writer/s: CAROLE KING, GERALD WEXLER, GERRY GOFFIN, JERRY WEXLER

אריתה פרנקלין A Natural Woman הביצוע של אריתה פרנקלין מול הנשיא אובמה. שימו לב לקרול קינג מתפעמת ומתלהבת