שירי הנושא של סרטי ג'יימס בונד תמיד עוררו בי סקרנות מוקדמת, אפילו התרגשות מסוימת. השירים האלה הם היותר מוכרים בהיסטוריה של המוסיקה המולחנת והמתוזמרת לסרטים. מבין 8 המועמדויות של סרטי בונד לאוסקר – 4 היו על פס קול. המגמה היא כמובן לפנות ליוצרים הכי חמים בשוק – יותר מיינסטרימים מאשר אלטרנטיביים. לכן הפניה לבילי אייליש היתה במידה מסוימת מפתיעה, ועוד יותר ההסכמה שלה. התוצאה מעידה על רמה בפני עצמה.

אייליש שרה על בגידה עם שורת רמזים שאפשר לדלות מהטריילר של הסרט לפיו יתגלו סודות אפלים על עניין האהבה שקיימת בעלילת הסיפור. נושא מרכזי המוצג לאורך כל סדרות הסרטים של ג'יימס בונד הוא שכיחות השקרים וההונאה בעיצומה של האהבה. בטריילר הרשמי ל- No Time to Die, בונד (בגילומו של דניאל קרייג) מתמודד עם מציאות הבגידה בגין האהבה שלו, ד"ר מדלן סוואן (בגילומה של ליאה סיידו)

אייליש לא "מכרה" את כישוריה היצירתיים עבור הסרט, אלא כתבה שיר יפהפה ושרה אותו בטון ובתחושה שהם לגמרי היא – על הגבר שהוליך אותה שולל, שמעולם לא היה לצידה – "עכשיו לא תראה אותי בוכה/ אין זמן למות". היא מצליחה לשיר את הטון הכאב העדין שלה ובדיוק מדהים, תוך שהיא מסרבת להקריב את תכונותיה הייחודיות.

זוהי בילי אייליש הכי אישית, הכי אמינה בדכדוך שהיא משדרת, ועדיין אתה יכול לדמיין את השיר הזה כחלק מפס קול של סרט ג'יימס בונד. מבחינה מוזיקלית, איליש ואחיה FINNEAS מתייחסים לקלאסיקות של סרטי בונד, המשלבים סאונד מיתרים, צלילי גיטרות ונשיפה חזקים, כמו גם האקורד הסיום. הביצוע של אייליש ב- "No Time to Die" מביא את מורשת שירי הבונד לדור חדש.

סרטי ג'יימס בונד – על המוסיקה של שירי הנושא

I should've known/ I'd leave alone/ Just goes to show

That the blood you bleed is just the blood you owe

We were a pair/ But I saw you there/Too much to bear

You were my life, but life is far away from fair

?Was I stupid to love you?/ Was I reckless to help

Was it obvious to everybody else

That I'd fallen for a lie?/ You were never on my side

?Fool me once, fool me twice/ Are you death or paradise

Now you'll never see me cry/ There's just no time to die

I let it burn/ You're no longer my concern

Faces from my past return/ Another lesson yet to learn

That I'd fallen for a lie/ You were never on my side

?Fool me once, fool me twice/ Are you death or paradise

Now you'll never see me cry/ There's just no time to die

No time to die/ No time to die

?Fool me once, fool me twice/ Are you death or paradise

Now you'll never see me cry/ There's just no time to die

