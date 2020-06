בלדת רוק אינה ז'אנר בפני עצמו. מבחינה מוסיקלית – לא ממש תואמת את האופי השמח והקופצני של הרוק הקצבי, המתהדר במהלכי גיטרות מסחררים, בדיסטורשנים . המעניין הוא שדווקא הרכבי רוק כבד/ מטאל/ גלאם מטאל אימצו את בלדת הרוק האיטית, המלודית, לעיתיים הנוגה, טעונת הרגש והמבוצעת בשירה נקייה.

אם לגיטריסט יש עדיין מקום לסולו וירטואוזי בשיר כזה, המתופף נשאר בדרך כלל הכי מתוסכל. שיטת נגינה שנפוצה מאוד בבלדות רוק היא "פירוק אקרודים"- נגינה בנפרד של כל אחד מהתווים המרכיבים את האקורד. צורת נגינה זו, במיוחד כשהיא נעשית לאט, נותנת למלודיה נופך רגשי ועדין. בביצוע בלדות רוק יש גם יותר מקום לשימוש בקלידים ובגיטרות אקוסטיות, אשר מעדנים את הצליל.

עוצמות רוק ורגש נוגה הם כביכול משהו דיכוטומי, אבל כשמקשיבים, למשל ל"קיילי" של מריליון, להקת הניאו פרוגרסיב של שנות השמונים, מתברר כי החיבור הוא רוק-קלאסי-כבד ממדרגה ראשונה. כנ"ל Black Hole Sun של סאונדגרדן משנת 1994. מלודיות אולטימטיבית? Still Loving You של הסקורפיונס. איזו בלדה, בנויה לתלפיות בחלוקת אנרגיות אופטימלית. אם סקורפיונס אז בטח – Wind of Change, שנכתב העקבות הפלת החומה בברלין. ג'ודאס פריסט – Before The Dawn. אירופה של "קארי", Love Of My Life של קווין – שירים שהמלודיה בהם מאפילה על אלמנט הרוק.

מול הבלדות הממותקות האלו, קיימת העוצמה הדרמטית הלא מתמרחת של מייק פאטון של "פיית' נו מור" ב- Ashe To Ashes. אקסל רוז מגאנס אנד רוזס בביצוע של Don’t Cry יחיד במינו. Nothing Else Matters של מטאליקה. Wasting Love של איירון מיידן. Black עם אדי וודר ופרל ג'אם.

הרכב רוק שהתמחה בבלדות? אירוסמית' החתומים על Dream On, ,Crazy Crying. בלדה אחת לאי בודד? Child In Time של "דיפ פרפל" משנת 1970. השיר הוא מהימים שדיפ פרפל ניתב עצמה לאפיק רוק קלאסי (פרוג-רוק) פורץ גבולות. אורך היצירה 10 דקות ו – 15 שניות. הטקסט של איאן גילאן הוא שיר מחאה נגד ארה"ב במלחמת וויטנאם. ג'ון לורד ניגן על אורגן ההמונד באפקט סאונד מיוחד שנקרא Spring Reverb וריצ'י בלקמור ניגן בחשמלית מדברת. אם לחטוא בסופרלטיב – אחת מבלדות הרוק הגדולות בכל הזמנים, אם לא הגדולה ביותר.

וידיאו: מטאליקה – Nothing Else Matters

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin