בחודש אלול ובתקופת חגי תשרי:פתאום אמנים ישראלים מכל הסוגים, גם חילוניים מוציאים שירים עם מילים מהמקורות או טקסטים “אמוניים”. מופעים מיוחדים מתקיימים תחת כותרות כמו “שירי סליחות”. לאמנים במיוחד כאלה עם שורשים מסורתיים או משפחה דתית/מסורתית — השירה הזאת מחברת אותם ליסודות הזהות שלהם. אלול, ראש השנה ויום כיפור הם זמן של חשבון נפש גם אצל מי שלא מגדיר את עצמו דתי.

אמנים רגישים מטבעם, וזה זמן שמוציא מהם משהו עמוק. חלק מהאמנים מדברים בגלוי על מסע רוחני, חיפוש משמעות, צורך להתחבר למשהו גבוה או פשוט להאט.

מצד שני העיתוי הוא בהחלט אסטרטגי. שוק המוסיקה מזהה הזדמנות, והאמנים משתפים פעולה איתו – לפעמים ביוזמתם, לפעמים דרך ההפקה או הלייבל. זה מצב קלאסי של סינכרון בין רוח לשיווק – לא דבר רע כשלעצמו אם אפשר להרוויח מזה עומק תרבותי, גם אם התחיל כאינטרס.

הפסוק "שְׂאוּ שְׁעָרִים רָאשֵׁיכֶם" מקורו בספר תהילים, פרק כ"ד.זהו פיוט מלכותי ומרומם, שנאמר או מושר בהקשרים של כניסת ארון הברית, או באופן סמלי – על כניסת נוכחות ה' לעולם. האם בניה ברבי היה מתחבר לתוכן כזה גם בזמנים אחרים בשנה? שאלה טובה. העיתוי – השיר יצא לקראת ראש השנה, מלווה בקליפ באווירה רוחנית. ברור שהוא פונה לרוח הזמן. לפי הסלסול – יש מצב. למה שנחשוד בכשרים. שר מכל הלב, נתמך בלחן ובעיבוד שמפארים את המילים. בניה ידוע בזמרות מאוד אישית וחשופה. הוא לא רק מבצע, הוא מרגיש את המילים. ברבי לא נשמע כאילו הוא “עושה פיוט” כחלק מטרנד, אלא באמת מתחבר לטקסט. הוא לא הופך את זה ל”שיר הלל” קלאסי, אלא למין קריאה פנימית, שקטה, תפילה פרטית במתכונת פופית. זה מקרב את הטקסט למאזין שלא בהכרח נמצא באולם בית כנסת. אין בביצוע הפצצה רגשית או קלישאות בעיבוד של “פיוט מסחרי”. המוסיקה והשירה למילים לנשום. בניה ברבי לא עשה כאן משהו זר לו. הביצוע מתאים לשפה המוזיקלית שלו – וזה מרגיש המשך טבעי. הוא מביא את זה לעולם הפופ בלי לפשט או למסחר, אלא שומר על עידון והבעה. בסופו של דבר, הביצוע משדר כנות, עדינות, וחיפוש ברוח הפסוקים המקוריים בתהילים.

ואגב, שיווקיות לא שוללת אותנטיות. יכול להיות שהמנגנון האופנתי-כלכלי קיים, ועדיין האמן מרגיש לגמרי מחובר למה שהוא שר. אצל בניה זה מרגיש לגמרי כך.

בניה ברבי שאו שערים

שְׂאוּ שְׁעָרִים רָאשֵׁיכֶם וְהִנָּשְׂאוּ פִּתְחֵי עוֹלָם וְיָבוֹא מֶלֶךְ הַכָּבוֹד.

מִי־זֶה מֶלֶךְ הַכָּבוֹד יְהוָה עִזּוּז וְגִבּוֹר יְהוָה גִּבּוֹר מִלְחָמָה.

שְׂאוּ שְׁעָרִים רָאשֵׁיכֶם וְשְׂאוּ פִּתְחֵי עוֹלָם וְיָבוֹא מֶלֶךְ הַכָּבוֹד.

מִי הוּא זֶה מֶלֶךְ הַכָּבוֹד יְהוָה צְבָאוֹת הוּא מֶלֶךְ הַכָּבוֹד סֶלָה.

בניה ברבי פייסבוק