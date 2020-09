"חתום בנשיקה", שיר אהבה של גיל ההתבגרות, נכתב ב-1960 ע"י הצמד גרי גלד (gary Geld) ופיטר אודל (Peter Udel) ללהקת "ארבעת הקולות" דמויית רביעייה פופולארית אחרת של אותם זמנים – "ארבעת האחים", אבל השיר התרומם לפסגות רק אחרי שבראיין היילנד ביצע אותו ב-1962. השיר שנחשב ללאחד מלהיטי הטינאייג'רס הגדולים של השישים, מקום שלישי בארה"ב ובבריטניה באותה שנה. חזר לראש המצעד ב-1989 בקאבר של הזמר האוסטרלי ג'ייסון דונובן. לבראיין איילנד, יליד 1943, היה להיט גדול במצעד האמריקני ב-1960 – "Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini." סגנונו הוגדר כ – "באבל גאם" או puppy-love pop, שקדם לביטלס.

בראיין איילנד – "חתום בנשיקה" הביצוע המקורי שנות השישים

בראיין איילנד – "חתום בנשיקה" 2015 בהופעה בבלגיה

Darling I promise you this

I'll send you all my love every day in a letter

Sealed with a kiss

Yes it's gonna be a cold lonely summer

But I'll fill the emptiness

I'll send you all my dreams every day in a letter

Sealed with a kiss

I'll see you in the sunlight

I'll hear your voice everywhere

I'll run to tenderly hold you

But darling you won't be there

I don't want to say goodbye for the summer

Knowing the love we'll miss

Oh let us make a pledge to meet in September

And seal it with a kiss

Yes it's gonna be a cold lonely summer

But I'll fill the emptiness

I'll send you all my love every day in a letter

Sealed with a kiss

Sealed with a kiss

Sealed with a kiss