בר צברי ראש לאריות

השיר "ראש לאריות" של בר צברי נכתב לזכרו של לוחם הימ״מ ארנון זמורה ז״ל, שנהרג במבצע חילוץ בעזה במהלך מלחמת חרבות ברזל. זוהי בלדה אישית ואינטימית שהופכת מדמות פרטית – אדם, אב ובעל – לסמל של גבורה ישראלית. כבר מן השורות הראשונות ניכר שהשיר אינו מהלל רק את הלוחם, אלא קודם כול את האדם.

הפתיחה שוברת את דימוי ה"לוחם האגדי".- "המוכשר הכי צנוע קם בבוקר / את ישנה והוא תולה את הכביסה" אין כאן תיאור של קרב – אלא של שגרה ביתית. דווקא פעולת הכביסה מייצרת קונטרסט חריף לגבורת שדה הקרב. זהו גיבור שבוחר בענווה. "ובמכתב על המקרר חוזר ושוב אומר / זאת את הגיבורה". הוא מסיט את אור הזרקורים ממנו אל אשתו. בכך השיר מציב היררכיה מוסרית: הגבורה האמיתית אינה רק בשדה הקרב, אלא גם בנשיאת הבית, בהמתנה, בשקט.

"כשזה הזמן עם הבנים אין מלחמות ועניינים / הוא רק איתם" – השורה משרטטת גבול ברור בין העולמות. בבית – אין מלחמה. אין תפקיד. אין דרגות. יש אבא. הדמות מתוארת כמי שמסוגל להניח את החרב ולהיות נוכח לחלוטין.

המונח "ראש לאריות" מחדד את הדואליות: מנהיג אמיץ בין לוחמים – אך רך ועדין עם ילדיו.

"שכולם נרדמים אני קופץ על בניינים / מלא שריקות וכדורים" – כאן מתרחש הניגוד הלילה – זמן המנוחה של המשפחה – הוא זמן הפעולה שלו. הדימוי "קופץ על בניינים" יוצר כמעט תחושה מיתית, כמו גיבור-על, אך המציאות קשה: שריקות וכדורים.

"ומה איתך?!" שאלה אחת, טעונה. בתוך הסערה – המחשבה על הבית.

"אחד עובר לגור מעבר לענן" – מטפורה עדינה למוות, בלי תיאור גרפי. המעבר לענן מייצר תחושת רוחניות והתרוממות – לא רק אובדן, אלא המשכיות בזיכרון.

"המופנם הכי פרוע שהכרתי / מתגעגע לעוצמות שבשתיקה" התיאור הזה עמוק במיוחד – פרוע ומופנם. לוחם עוצמתי שבוחר בשקט. ה"עוצמות שבשתיקה" הן גם תיאור של אופיו וגם תיאור של האבל – יש דברים שלא נאמרים, אך מורגשים.

"אני מוצא אותך בטעם של הוויסקי / ובדברים שלא אמרנו מעולם" – הזיכרון חי ברגעים הקטנים, בחפצים, בטעמים. הוויסקי הוא טקס פרטי של התייחדות – גבריות שקטה, לא מתרברבת.

העיבוד המוזיקלי נע בין בלדת רגש אינטימית לבין שיאים דרמטיים. . המבנה יוצר תנועה רגשית: בתים שקטים, כמעט לחישה. הפזמון ("שכולם נרדמים אני קופץ על בניינים") טעון אמוציות. המעבר למידטמפו קצבי משיב רוח של שירת רבים הימנונית. כך נוצרת חוויה כפולה – אבל אישי שהופך לזיכרון קולקטיבי.

"ראש לאריות" אינו שיר מלחמה, אלא שיר על אנושיות בתוך מלחמה. הוא מציג את ארנון לא כפסל של גבורה, אלא כאדם של ניגודים: צנוע ומנהיג, לוחם ואבא, מופנם ועוצמתי. דווקא השילוב הזה הופך את דמותו לגדולה מהחיים – לא מפני שהיא מיתית, אלא מפני שהיא אנושית כל כך.

בר צברי ראש לאריות

המוכשר הכי צנוע קם בבוקר

את ישנה והוא תולה את הכביסה

ובמכתב על המקרר חוזר ושוב אומר

זאת את הגיבורה

פילוסוף שמדבר עם העיניים

היה ברור שהוא הראש לאריות

כשזה הזמן עם הבנים אין מלחמות ועניינים

הוא רק איתם

פזמון

שכולם נרדמים אני קופץ על בניינים

מלא שריקות וכדורים

ומה איתך?!

עד הקצה אחד נשאר אחד יוצא

אחד עובר לגור מעבר לענן

המופנם הכי פרוע שהכרתי

מתגעגע לעוצמות שבשתיקה

אני זוכר את הזמנים בין אדמה לעננים

לעוף איתך

אני מוצא אותך בטעם של הוויסקי

ובדברים שלא אמרנו מעולם

תזרוק מילה לאלוקים כי הוא מקשיב לגיבורים

אוהב אותך

