גבריאל גאי Bullies At Recess

אכתוב את שמו באנגלית Gabriel Guy. חברת יוניברסל מיוזיק העולמית שהחתימה אותו, לא תציג אותו כ"גיא גבריאל". תקשיבו לששת השירים כדי להבין את המניע של החברה להחתים צעיר בן 22 שחופר חזק בעצמו בשירים אחד טוב מהשני, השני טוב מן האחד.

השאלה המיידית ששאלתי כשהקשבתי לסינגל Black Eye הייתה: הוא ישראלי? איכות המוסיקה, הביצוע, ההפקה, הקליפ – מהטובים שאפשר למצוא השנה בשדות הפופ הבינלאומי. אחד כזה באירוויזיון – היינו מניפים דגל ניצחון. ?Who Is Gavriel Guy. השיר הזה אומר כמעט הכל. בדפי המידע מדברים על "התפוצצויות טיק טוק" קודמות. הקלילות היפה שבה גבריאל גיא מספר את סיפורו באה לביטוי גם בקליפ המטורלל.

הסיפור: הבנאדם חש כי בזבז את חייו. גם עתידו לא לפניו. תמיד העמיד פנים שמישהי מעוניינת בו. הוא עדיין מחכה, מעדיף את החלק האחורי של המכונית. רוצה להאמין באחת שתבוא להציל אותו, אבל עדיין מחכה לה.

מנגינה וקצב מופלאים שמריצים את שירתו של גבריאל לנתיב מרכזי כיפי, להיט שאפשר לתקוע עליו דגל בריטי, מוסיקת פופ שסוללת דרכה לצמרת בנתיב מיינסטרימי סלול היטב למצעד להיטי השנה.

גבריאל גאי י גדל בנגריה עקב שליחות משפחתית. שינויים מנטליים במהלך מסלול חייו היו מהגורמים שלו לייצר את ה"אלטר אגו" שבעזרתו התמודד עם הקשיים שסגרו עליו.סיפור הפגיעות והנפגעות שלו מגיע בחספוס מלודי קצבי מלהיב בהפקה עדכנית ובקליפים מלהיבים. יוניברסל זיהתה בצדק סינגר סונגרייטר שמצליח לנתב מחשבות לפופ ייחודי מקורי. לא בטוח שבאקלים המיינסטרים המקומי ערוצי הרדיו יכניסו אותו בתכיפות לרשימות שלהם, אבל גבריאל גאי בהחלט ראוי. הוא כבר מעבר ל"הבטחה". הוא הדבר עצמו.

האוסף בן שישה השירים משלב פופ אלטרנטיבי עם מילים אינטרוספקטיביות, תוך התמקדות בחוויותיו האישיות של גיא. כל שיר מתעמק בנושאים של גילוי עצמי, סערה רגשית ומורכבות הנעורים.

שיר הפתיחה Doing So Much Better קובע טון של העצמה עצמית על רקע יחסים בלתי אפשריים מבחינתו. “Jealous" מתעמק במורכבויות של קנאה וחוסר ביטחון במערכות יחסים. הקצב האופטימי האפרו לטיני של השיר עומד בניגוד למילותיו המדגישות את הקונפליקט הפנימי בין ביטחון חיצוני לספק פנימי.

Heaven, בלדת רגש, מציע מבט מהורהר על מושג ה"גן עדן" במערכת יחסים, אשר עשוי לסמל מצב נפשי של כמיהה להבנה בתוך כאוס. "לא חושב שאני הולך לגן עדן/אני יכול להבין את זה לפי איך שאת מתנהגת אז לא אכפת לי לאן את הולכת/ אני שומר את זה גבוה ומנסה להישאר / עד שהמחשבות שלי שוקעות"

היחסים מולה מעמידים אותו בבעייתיות אישית בשיר Before – "כל השדים שלי עומדים בכניסה/ אהיה כאן, ליד הדלת שלך/ אנחנו לא מדברים כמו פעם"

"Hate You Instead" שיר הסיום הקצבי של המיני-אלבום, מתעמק במורכבויות של אהבה וטינה. המילים מתארות את המאבק בין רגשות סותרים במערכת יחסים, ומדגישות את הקושי לשחרר. גבריאל גאי ממשיך כאן בקו של פופ אופטימי מלהיב המצטרף לשישיה שאני עושה עליה Repeat.

