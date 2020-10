השיר נכתב ע"י בילי פרסטון / ברוס פישר, והוקלט לראשונה על ידי פרסטון באלבומו The Kids and Me ב -1974. השיר היה צד ב' של הלהיט "כלום מכלום" – "Nothing From Nothing." המפיק ג'ים פרייס יצר גרסה איטית יותר לקאבר של ג'ו קוקר. השיר נמצא באלבומו I Can Stand a Little Rain משנת 1974. פישר היה השותף של פרסטון לכתיבת שירים. הם כתבו עוד "Will It Go Round In Circles. את "את כה יפה" כתב בילי פרסטון כמחווה לאמו, עובדה שהביכה את סאם מור, מחצית מצמד הנשמה סם ודייב, שביצע את השיר בכוונה להרשים נשים צעירות. בסופו של דבר הקליט את השיר לאלבום הסולו שלו Overnight Sensational שיצא ב – 2006, עם פרסטון על מקלדות ואריק קלפטון ו- Zucchero על הגיטרות.

על ג'ו קוקר: הסרטן תקף אותו כשהוא בשיאו. ג'ו קוקר המשיך להופיע בתדירות גבוהה. את האלבום האחרון שלו Fire It Up Live הוציא בסוף 2012. שנתיים לםני שנפטר כשהוא בן 70.

ג'ו קוקר. האחד והיחיד. ענק הסול הלבן הגיח מאזורי הפאבים של אנגליה על תקן זמר רוק-סול באמצע השישים. ההרכב בזמנו נקרא The Grease Band. להיטו הענק הראשון היה קאבר ל"עם מעט עזרה מידידי" של הביטלס. השנה 1968. קוקר שר אותו בחי בפסטיבל וודסטוק 1969. עוד להיט מאותה תקופה: Delta Lady של ליאון ראסל. שני אלבומים – "עם מעט עזרה" ו"ג'ו קוקר!" הגיעו לזהב בארה"ב. הקאבר שלו ל – The Letter, של הבוקס טופס הגיע לראשונה לטופ טן בארה"ב.

מסיבובי ההופעות היותר בולטים שלו: and Englishmen Mad Dogs על בסיס האלבום שיצא ב-1970. כבר אז בלט הקו הדומיננטי באוריינטציה האומנותית שלו – קאברים.

למרות בעיות שתייה קשות, הוא ידע לצאת מזה. חזר עם להיט גדול "את כה יפה" ב-. 1975 גם הדואט שלו עם ג'ניפר וורנס – Up Where We Belong, שיר הנשא של הסרט "קצין וג'נטלמן", הגיע בזמן.

קוקר המשיך להוציא אלבומים במהלך התשעים וגם במילניום החדש. ב-2009 הוא הוציא אתLive at Woodstock וב-2010 את Hard Knocks. אלבומו ה-23 Fire It Up יצא, כאמור, ב-2012.

הגדולה שלו, כמובן – הקול. תופעת טבע. מנין הוא הוציא את הגרוס הזה?! קוקר ידע מה מתאים לו, גם בכול הקשור להפקה המוסיקלית. קחו את "קוד יו בי לאווד" של בוב מארלי. האוריינטציה – תיזמורי רוק ריתם-אנ-בלוז עשירים, שהולכים טוב עם קול החצץ. הסול זרם אפילו ברומנטיקה המלטפת של "נובלייה ז’אמה", "תשאיר כובעך", "אנצ’יין מיי ארט", "עם מעט עזרה מידידים", "דונט לט מי בי מיסאנדרסטוד" ברגאיי. רגאיי היה אחד המקצבים האהובים עליו.

מצד שני: בעוד נפילי רוק כספרינגסטין, דילן הצליחו להמציא עצמם מחדש ולפנות אל דור חדש של מאזינים, ג'ו קוקר נשאר במקום בטוח, כלומר – מאחור. אחת הסיבות: קוקר מעולם לא כתב את שיריו. ועדיין היה אחד ויחיד.

You are so beautiful

To me

You are so beautiful

To me

Can't you see

You're everything I hope for

You're everything I need

You are so beautiful to me

You are so beautiful to me

You are so beautiful

To me

Can't you see

You're everything I hope for

You're every, everything I need

You are so beautiful to me

ג'ו קוקר – You're So Beautiful

בילי פרסטון מבצע את השיר בהופעה בגרמניה