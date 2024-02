גשם של אוקטובר על מה פסלו את השיר?

קראתי פעם ופעמים את "גשם של אוקטובר", השיר שאמור לייצג את ישראל בתחרות האירוויזיון בשבדיה במאי, ותהיתי מה רוצה מאיתנו איגוד השידור האירופאי (EBU)? ברור שיש כאן מגמה מכוונת לשוות לשיר אופי פוליטי. שורה אחת בשיר מרמזת על השואה "And I promise you that never again". האם היא נשמעת "פוליטית"? אם מחפשים פסילה מגמתית יש כאן שורה שאומרת "אנחנו נמות אבל האהבה לעולם לא". נשמע פוליטי? הצחקתם.

הכל החל לאחר שמילות השיר "גשם אוקטובר" הודלפו לתקשורת. העיתונות דיווחה שהשיר מתייחס לקורבנות פיגועי חמאס ב-7 באוקטובר, עם המילים: "כולם היו ילדים טובים, כל אחד מהם".

חוקי התחרות אוסרים מסרים פוליטיים, במחווה לנייטרליות. בשנים קודמות, ה-EBU אילץ נציגים לאומיים לשנות את מילות השיר שלהם. בשנת 2009, גאורגיה פרשה מהתחרות לאחר שהצעתם – We Don't Wanna Put I נדחתה בשל ההתייחסויות הברורות של השיר לנשיא רוסיה.

בהצהרה בנוגע לכניסתה של ישראל לתחרות השנה, אמרו המארגנים: "ה-EBU נמצא כעת בתהליך של בדיקה מדוקדקת של מילות השיר, תהליך שהוא חסוי בין ה-EBU לבין רשות השידור בישראל עד לקבלת החלטה סופית."אם שיר נחשב בלתי מקובל מכל סיבה שהיא, ניתנת הזדמנות להגיש שיר חדש או מילים חדשות".

תגובת "כאן" הייתה כי תידחה כל בקשה לשנות את מילות השיר. " מבחינת תאגיד השידור הישראלי אין כוונה להחליף את השיר".

"משמעות הדבר היא שאם השיר במתכונתו הנוכחית לא יאושר על ידי איגוד השידור האירופי, ישראל לא תוכל להשתתף בתחרות".

השיר, מבוסס על הפזמון "אני עדיין רטוב מהגשם הזה של אוקטובר". משובצות בו שורות כ"מי אמר לכם שבנים אינם בוכים/ שעות על גבי שעות/ ופרחים/ החיים הם לא משחק לפחדנים". יש שפרשנו את ההתייחסות לפרחים כסלנג צבאי להרוגי מלחמה. גם כך זה רחוק מ"פוליטי".

האם יש בדרישה להחליף שיר מגמה לגרום ל"כאן" לפרוש מהתחרות, אחרי שחלק ממדינות המשתתפות בעיקר מסקנדינביה (איסלנד, פינלנד, נורבגיה, דנמרק ושוודיה) קראו להשעות את ישראל בגלל המלחמה בעזה?

עד כה, מארגני האירוויזיון התנגדו לקריאות להדרה של ישראל, ואמרו שהמצב באוקראינה ובעזה שונה.

"השוואות בין מלחמות וסכסוכים הן מורכבות וקשות, וכארגון תקשורת לא פוליטי, לא עלינו לעשות זאת", אמר נואל קוראן, מנכ"ל איגוד השידור האירופי בהצהרה.

הסיבה לסערת "גשם אוקטובר" ברורה כשמש בצהרי מאלמו. רבים סבורים, כי מוטב להיות חכמים מאשר צודקים, ולהציג גרסה חדשה של השיר או שיר אחר. כלומר: ישראל חייבת בתקופה זו של מלחמה להשתתף בכל מחיר באירוע כמו האירוויזיון הנצפה ע"י מאות מיליונים בעולם. עדיין אני שואל את איגוד השידור האירופאי? על מה אתם פוסלים את השיר? אחרי הכל, גם אם מייחסים את השיר לאוקטובר 2023, מדובר ברצח עם, בפשע ברור נגד האנושות, ומוסיקה אמורה לא רק להיות בידור ושעשועים, אלא לבטא מצוקה אנושית כמו זו שחוו מאות אנשים שנרצחו בדם קר.

Writers of the history/ Stand with me/ Look into my eyes and see

People go away but never say goodbye

Someone stole the moon tonight

Took my light/ Everything is black and white

Who's the fool who told you/ Boys don't cry

Hours and hours and flowers/ Life is no game for the cowards

Why does time go wild/ Every day I'm loosing my mind

Holding on in this mysterious ride

Dancing in the storm/ We got nothing to hide

Take me home/ And leave the world behind

And I promise you that never again

I'm still wet from this october rain/ October Rain

Living in a fantasy/ Ecstasy/ Everything's meant to be

We shall pass but love will never die

Hours and hours and flowers/ Life is no game for the cowards

Why does time go wild/ Every day I'm loosing my mind

Holding on in this mysterious ride

Dancing in the storm/ We got nothing to hide

Take me home/ And leave the world behind

And I promise you that never again

I'm still wet from this october rain

October Rain/ October Rain

לא נשאר אוויר לנשום/ אין מקום/ אין אותי מיום ליום

כולם ילדים טובים אחד אחד

(There's no air left to breath

There's no space

I'm gone day by day

Everyone is good kids one by one)

השיר המתורגם

כותבי ההיסטוריה/ עמדו לצידי/ הביטו לתוך עיניי ותראו

אנשים הולכים אבל לעולם לא נפרדים

מישהו גנב הלילה את הירח/ לקח את האור שלי

הכול שחור ולבן/ מי הטיפש שאמר לכם/ שבנים לא בוכים

שעות ועוד שעות ופרחים/ החיים הם לא משחק לפחדנים

למה הזמן משתגע/ כל יום אני מאבדת את שפיותי

נאחזת במסע המסתורי הזה

רוקדת בסערה/ אין לנו מה להסתיר

קחו אותי הביתה/ השאירו את העולם מאחור

ואני מבטיחה לכם שלעולם לא עוד

אני עדיין ספוגה מהגשם של אוקטובר/ הגשם של אוקטובר

חיה בפנטזיה/ באקסטזה/ הכול נועד להיות

אנחנו נמות, אבל האהבה לעולם לא

שעות ועוד שעות ופרחים/ החיים הם לא משחק לפחדנים

למה הזמן משתגע/ כל יום אני מאבדת את שפיותי

נאחזת במסע המסתורי הזה

רוקדת בסערה/ אין לנו מה להסתיר/ קחו אותי הביתה

והשאירו את העולם מאחור/ ואני מבטיחה לכם שלעולם לא עוד

אני עדיין ספוגה מהגשם של אוקטובר

הגשם של אוקטובר/ הגשם של אוקטובר

(קטע בעברית)

לא נשאר אוויר לנשום

אין מקום אין אותי מיום ליום

כולם ילדים טובים אחד אחד