דייר סטרייטס הייתה עוף מוזר וחריג ברוק, משהו בין בלוז. קאנטרי, רוק ומוסיקה סקוטית. לא רוקיסטים זועמים, תמיד לא רלוונטיים בעיני המבקרים, אבל נורא אהובים ע"י הקהל. אלבום הבכורה שהכיל את Sultans of Swing – נפל כפצצה על עולם המוסיקה של סוף השבעים. המוסיקה הייתה שונה לא רק מהפאנק האנרכיסטי, אלא גם מרוק האצטדיונים ששלט בכיפה. דייר סטרייטס הייתה אז בבחינת נטע זר בעולם הרוק. צליל מבוסס גיטרה, הפקה נקייה. לעומת השאר – נשמעו קלאסיקה סולידית. פתאום התברר כי יש קהל עצום לאנטיתזה המוסיקלית הזו. אחד מהם היה בוב דילן. הוא אהב.

האוסף מסביר את אהבת הקהל. היא לא נבעה מפוזה, מהערצה, אלא מצליל הפנדר האלגנטי של קנופלר, מהטכניקה המופלאה שלו, מקולו ה"מחוספס-קשיש" של הסטוריטלר שבשיריו כיכבו דמויות מיוחדות, מהמתח בין מנגינה לקצב, גם מההתפתחות והשינויים המוסיקליים, מהעיבודים המגוונים, מהמנגינות החד פעמיות. מהבלוז משולב רוק.

האוסף נפתח בשיר על להקת ג'אז ותיקה בדרום לונדון הנקראת "סולטני הסווינג", שיר חברתי בסגנון שהזכיר מוסיקת קאנטרי (כמעט 6 דקות שמסתיימות הסולו הורס של קנופלר) הנרטיב ה"דילני" של "רומיאו ויוליה" מאלבום Making Movies, הוא אחד מהשיאים באוסף. היצירה המורכבת "חקירות פרטיות" המנוגנת כסיפור מתח. בלב האוסף שירים מ – Brothers In Arms משנת 1985 כ – So Far Away, Walk Of Life וכמובן Money For Nothing.

"סולטני הסווינג" הוא מבוא אולטימטיבי לדייר סטרייטס למי שלא ידע את הלהקה הזו. למי שהאוסף אצלו – להסיר אבק. יש הצדקה.

Sultans Of Swing, Lady Writer, Romeo And Juliet, Tunnel Of Love, Private Investigations, Twisting By The Pool, Love Over Gold, So Far Away, Money For Nothing, Brothers In Arms, Walk Of Life, Calling Elvis, Heavy Fuel, On Every Street, Your Latest Trick, Local Hero/Wild Theme

Dire Straits: Mark Knopfler (vocals, guitar); David Knopfler (guitar, keyboards); Hal Lindes (guitar, background vocals); Guy Fletcher, Phil Palmer (guitar); Paul Franklin (pedal steel guitar); Chris White (saxophone); Alan Clark (keyboards); John Illsley (bass, background vocals); Pick Withers, Terry Williams, Chris Whitten (drums); Danny Cummings (percussion).

