דיוויד גילמור, גיטריסט וסולן פינק פלויד לשעבר, גייס את בתו רומני בת ה-22 לשיר חדש, Between Two Points, מתוך אלבום הסולו החמישי שלו Luck And Strong. השיר הוא קאבר לשיר 'Between Two Points' של The Montgolfier Brothers משנת 1999, שאומר: "ואתה יכול לראות את זה בדרך שבה הם מסתכלים עליך / מרגישים את זה בדרך שהם מתייחסים אליך / תמיד האחרון לדעת / תמיד הראשון לעזוב,". כך שרים גם דיוויד ורומני בעיבוד אווירה מרטיט שבו רומני מנגנת בנבל.

דיוויד סיפר על השיר בהודעה לעיתונות: "יש לי את השיר הזה בפלייליסט שלי מאז שהוא יצא לאור. לאחרונה דברתי עליו עם אנשים בסביבתי, הנחתי שזה היה להיט, אבל אף אחד לא ידע את זה. ביקשתי מרומני לנסות. תחילה חשבתי לבצע אותו קולית בעצמי, אבל הטקסט ממש לא התאים לי".

מארק טרנמר מהאחים מונטגולפייר הוסיף: "הגרסה של דיוויד ורומני לשיר שלנו היא עיבוד והפקה נהדרים. כמו כל קאבר מעולה, הוא סוטה מהמקור אבל שומר על רוח השיר. הביצוע הווקאלי של רומני למילותיו של רוג'ר קוויגלי ונגינתה בנבל שניהם באמת יפים. הגיטרה הייחודית של דיוויד גילמור מוסיפה מימד חדש לגמרי. אני עדיין מוצא את זה מדהים, שדיוויד ובתו בחרו לכסות את השיר שלנו מכל השירים שישנם בחוץ".

את הקליפ ביים של גאווין אלדר בשחור לבן. בהתייחס לסרטון, אמר אלדר: "רומני מבצעת את השיר הזה ברמה יוצאת דופן של שבריריות, פגיעות ושליטה מאופקת. יש קשר רגשי עדין אך עמוק בין דיוויד ורומני, שנלכד במצלמות כף יד, מה שמגביר את עוצמתם בסרטון".

Between Two Points' הוא הסינגל השני מאלבומו הקרוב של דיוויד 'Luck And Strange' אשר אמור לצאת ב-6 בספטמבר.זהו אלבום הסולו הראשון של המוזיקאי מזה תשע שנים, לאחר 'Rattle That Lock' מ-2015. הסינגל מגיע אחרי השיר 'The Piper's Call' שיצא בעבר. רומני משתתפת גם ברצועת הבונוס של האלבום, 'Yes, I Have Ghosts'.

האזינו לסינגל החדש של דיוויד גילמור ובתו רומני Between Two Points

דיוויד גילמור בשיחה על Between Two Points

Broke an early promise

Put trust in an unknown

Fell headlong into the arms

Of the first that stirred me

Unsteadied a steady heart

And took me to a place I've never been

A place I've never been since

Stopped hoping at an early age

Stopped guessing at an early age

Start accepting things from day one

And then things can't go too wrong

Just let them walk all over you

Laugh through the punches and the pain

Let the life-blood drain away from you

They're right, you're wrong

And you can see it in the way they look at you

Feel it in the way they treat you

Always the last to know

Always the first to leave

And when the sky begins to fall

The blame – all along in you – is yours

Wakes you with a fever at five

Your guardian angel gives up the ghost