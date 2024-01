האם אריק סיני ייצג את ישראל באירוויזיון?

ההימור מעניין. אריק סיני הימר על הופעה ב"הכוכב הבא", ובגיל 74 זכה לעדנה שלא ידע בכל הקריירה שלו. עכשיו ב"הכוכב הבא" מהמרים עליו כמייצג ישראל באירוויזיון בשבדיה ההתלהבות כך כך גדולה, שמפיקי התוכנית נסחפו והדביקו לו בקלות בלתי נסבלת את התואר "לאונרד כהן הישראלי". קול אינו הבל, ואריק סיני אינו לאונרד כהן הישראלי, כי הוא לא משורר ולא יוצר כמוהו. בעיית ההגדרות היא כמובן לא שלו, הוא לא המציא אותה. ב"הכוכב הבא" לקחו אותו כפרויקט. יש מצב שיעודדו את המועמדות שלו לייצג את ישראל בגלל היותו חריג בקול, בייחוד האומנתי שלו שאינו תואם מאפייני התמודדות באירוויזיון. זה יכול להיות יותר מאשר גימיק, אלא ייצוג איכותי בשנה שאנחנו לא ממש רוצים לחגוג. אריק יכול לספר את הסיפור של ישראל נכון לעכשיו כסטורי טלר איכותי.

ב"הכוכב הבא" חושף סיני לקהל איכויות כפי שלא נחשפו לאורך כל הקריירה שלו. לוקח שירים לחלקתו המלו-מלנכולית באינטרפרטציית עומק ב"הכוכב הבא", דצמבר 2023. סיני מתרפק בלי מלודרמות על השירים. גוון הקול העמוק היא של סינגר ששר את הקאברים כסונגרייטר בפרשנות שמגלה מחדש את השירים. אני רואה מצב שילכו איתו עד הסוף וישלחו אמן עומק רציני לתחרות במקום עוד זמרת צעירה ומוכשרת, ויש כאלו רבות בהכוכב של השנה.

ליאן בירן – Someone You Loved – שליטה מעולה בקול, במבטא השפה לנערה בת 16. מסוג הזמרות שיכולה להגיע רחוק בחו"ל.

עידו ברטל – משאפ של "לאהוב אותך כל היום" ו"יסמין". אם הראש שלו באירוויזיון, הגיע הזמן שיחשוב מחוץ לקופסה ויזנח את המשאפ.

שי טמינו – "פעם את לילה"- פרשנות שאינה עולה על המקור של שי אמבר.

יהודה סעדו – "מרוב אהבה שותק" אני מתרפק על הביצוע של יוסי בנאי, ומכל מקום הבחירה של השיר היתה מבחינת סעדו טעות והדיחה אותו מהתחרות. .

אראל רביד – "כל כך הרבה שירים" בגרסה לשירו של יוני בלוך – רביד נשמע מהרמה הגבוהה ביותר לא מעט בזכות העיבוד.

מיקה קרטיס – Scars To Your Beautiful ביצוע מהוקצע לשיר של אליסיה קארה. מועמדת טבעית לרוץ לגמר.

אריק סיני – "אני גרה מול המים" – מה שהקול והביצוע עושים, אבל הייתי מעדיף שלא יכסה שיר שנועד לזמרת.

