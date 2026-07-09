הארי סטיילס מקבל שיא גינס על סדרת ההופעות הארוכה ביותר באצטדיון וומבלי

הארי סטיילס זכה בשיא גינס על סדרת ההופעות הארוכה ביותר באצטדיון וומבלי לאחר שהשלים 12 הופעות סולד-אאוט. כוכב הפופ שבר את השיא הרשמי למספר ההופעות הרב ביותר של מוזיקאי במקום אחד בסבב הופעות יחיד, כשהוא עוקף את השיא הקודם של להקת קולדפליי שעמד על 10 לילות ב-2025.

"סדרת 12 ההופעות שוברת השיאים של הארי סטיילס היא עדות לקנה המידה, לשאפתנות ולהשפעה התרבותית של הופעותיו החיות, כמו גם לקשר המדהים שיש לו עם מעריציו", אמר שופט שיאי גינס, וויל מנפורד.

סטיילס, בן 32, פתח את החלק הלונדוני של סיבוב ההופעות שלו "Together, Together" ב-12 ביוני. במהלך ההופעה האחרונה – שבה נכחו כ-80,000 איש – עצר סטיילס לרגע כדי להרהר בתקופתו בלהקת הבנים "וואן דיירקשן": "לא הייתי עומד על הבמה הזו אם לא היו ארבעת החברים שלי שהיו חלק עצום מהמסע הזה", אמר. "אני רוצה להודות לנייל, לואי, זאין וחברי היקר ליאם על הלילות האלה ועל כל מה שלמדתי בתקופה הזו, על החברות, על הכל…שום דבר מזה לא היה אפשרי בלעדיכם, תודה רבה לכם".

"וואן דיירקשן" הוקמה בשנת 2010 בתוכנית הכישרונות הטלוויזיונית "אקס פקטור" ויצאה להפסקה בלתי מוגבלת בזמן ב-2016. חבר הלהקה ליאם פיין הלך לעולמו בגיל 31 בשנת 2024.

סטיילס גם סיפר למעריציו שהוא רצה "לקחת רגע" כדי להרהר בקריירה שלו במהלך המופע, 16 שנים לאחר שצולמה שם תוכנית "אקס פקטור"

"לפני שש-עשרה שנה… ממש מחוץ לבניין הזה, ממש ליד… צורפתי ללהקה ששינתה את חיי". הוא הוסיף: "כשאני נוסע דרך האזור הזה, אני מוצף בזיכרונות מאותה תקופה. בכל פעם שיש לי את הזכות לחזור לוומבלי, זה אומר לי המון. תודה רבה".

סטיילס השיק את קריירת הסולו שלו ב-2017 ומאז זכה בשישה פרסי בריט (Brit Awards), שלושה פרסי גראמי ושני פרסי אייבור נובלו. אלבום האולפן הרביעי שלו, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, יצא בינואר.

סדרת ההופעות של סטיילס בוומבלי תוכננה במקור לשישה לילות, אך הורחבה בשל ביקוש רב. הזמר בחר להופיע בלונדון בלבד ולא בערים אחרות בבריטניה בסבב הנוכחי. כוכבים אחרים שהופיעו בסדרות הופעות דומות במקום כוללים את טיילור סוויפט, שהופיעה במשך שמונה לילות באצטדיון ב-2024.

אימו של סטיילס פרסמה תמונה של הזמר לצד אחותו הגדולה ג'מה כשהיו קטנים, לצד תמונות של השניים על הבמה במהלך המופע בשבת. אן טוויסט כתבה: "מזה לזה… איזה סוף שבוע! קשה להרגיע את הלב שלי. מלהצהיר כבר ב-1996 שהילד הקטן שלי יגיע בסוף לבמה – בלי לדעת מה הוא יעשה שם – אבל התזמון הקומי שלו, האישיות הקורנת והנשמה היפה שלו היו גלויים כבר אז. איך יכולתי לדעת אז שהוא ישבור שיאים כשיעשה בדיוק את מה שהוא נועד לעשות בעולם הזה, שהוא יגדל להיות סוג הגבר שהעולם צריך כרגע".

סיבוב ההופעות של סטיילס יימשך לברזיל, מקסיקו וארה"ב, לפני שיסתיים באוסטרליה בדצמבר.

הארי סטיילס Kiss All The Time. Disco Occasionally

הארי סטיילס מקבל שיא גינס על סדרת ההופעות הארוכה ביותר באצטדיון וומבלי

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