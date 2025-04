"היא נכנסה דרך חלון חדר האמבטיה" הוא שיר שאני יכול להמשיך לשמוע ולשמוע. איזו המצאה מוסיקלית. וגם "יו נוור גיב מי יור מאני", עוד הברקה גדולה מהצמד לנון את מקרטני, למרות שאורך הקטע פחות משתי דקות. דווקא בתכנים המוזרים (מי היתה האשה שהגיחה מחלון האמבטיה) היה איזשהו קסם שהתחבר למלודיות הקסומות של מקרטני.

יום הולדת 50 ל – "אבי רוד" של הביטלס, שיצא ב-8 באוגוסט 1969, אולי האלבום המפורסם ביותר בכל הזמנים בזכות הצילום של ארבעת חברי הלהקה חוצים את מעבר החצייה ליד ליד אולפני Abbey Road בלונדון. שוטר עצר אז את התנועה, כדי לאפשר לצלם ליין מקמילן לצלם 6 תמונות של הלהקה.

"אבי רוד" הוא האלבום האחרון שהביטלס הקליטו למרות ש"לט איט בי" שהוקלט לפניו היה האחרון שיצא לחנויות. אלבום שהוא הסוף המושלם של הביטלס. האלבום הזה הראה שהלהקה עדיין בשיאה, מסוגלת לכתוב שירים ולהקליט מהלכים, שמוסיקאים יכולים להתקנא בהם.

זהו סוף מושלם לקריירה מושלמת. Abbey Road מראה עדיין להקה בשיאה היצירתי. ההקלטות נערכו לראשונה על מכונה של 8 ערוצים.

האלבום נשמע עדיין מהמם אחרי 50 שנה. גרסת ה – Remaster שיצאה ב-2009 עוד שיפרה בפרטים קטנים. למרות שהאלבום לא נכתב ע"י חבר אחד, הוא נשמע כמו שלם שמורכב מכמה חלקים. מצד אחד – ("I Want You (She's So Heavy" של ג'ון לנון, "Here Comes the Sun". המקסים של ג'ורג' הריסון, מצד אחר "Maxwell's Silver Hammer" של פול מקרטני ו – "Octopus's Garden", של רינגו סטאר – מעין שירי ילדים שמזוהים עם הלהקה ולא עם כותביהם. ופתאום זו מעין סוויטה שמתפתחת מ – You Never Give Me Your Money ועד Her Majesty. המוזיקה מתמלאת בכמיהה, מרמזת על הרפתקה, ומשקפת מעין חוכמה מעורפלת; זה מוסיקה מענגת, רצינית, שגם משדרת עומק תחושתי.

קשה להאמין שהצלילים האלו מגיעים מלהקה, שכמה שנים קודם לכן היתה חבורה של ילדים פאנקיים מליברפול. יש באלבום משהו מהקסם הקונספטואלי של "סרג’נט פפר", ועם זאת יש בו כמה מנגינות שעולות על כול מה שעשו הביטלס. עוד דבר: האלבום הוא מהיותר רוקיסטים של הביטלס, ועם זאת יש בו הרמוניות נדירות כמו Because – שיר של מגעים עדינים של מוג סינטיסייזר, ומצד אחר ריפים של גיטרת רוק מטאלי. ( Come Together , The End ) אפשר להתווכח אם "אבי רוד" הוא האלבום הטוב ביותר שיצרו הביטלס, אבל אין ספק שזה אלבום ענק.

**** לשנת החמישים של Abbey Road, האלבום האלמותי של הביטלס, הוציאה חברת אפל מארז סופר דלוקס Super Deluxe של Abbey Road הכולל 40 רצועות שעברו רמיקס. המהדורה כוללת 100 עמודים בכריכה קשה עם הקדמה של פול מקרטני; הקדמה של ג'ורג' מרטין ועוד פרקים מעמיקים שנכתבו על ידי ההיסטוריון של הביטלס, הסופר ומפיק הרדיו קווין הואלט, על החודשים שקדמו ללהקלטות האלבום – פירוט הסאשנים שיר אחר שיר, תמונות העטיפה וצילומים אחרים, התגובות לאלבום אחרי יציאתו, ובנוסף מאמר מאת עיתונאי המוסיקה והסופר דייוויד הפוורת הבוחן את השפעת האלבום במשך 50 שנה. בספר תצלומים שלא פורסמו בעבר, כולל רבים שצולמו על ידי לינדה מקרטני, כתבי יד של מילים, סקיצות , התכתבויות של הביטלס, גיליונות תווים וקופסאות של קלטות.

