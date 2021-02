הביטלס A Hard Day's Night

שמו של השיר הוא גם שמו של הראשון מבין חמשת סרטי הביטלס, שהיה מועמד לשני פרסי אוסקר ונחשב הצלחת ענק בקרב מבקרי הקולנוע והקהל. זה היה אחד הסרטים הבודדים בנושא מוסיקה, שנחשב בעל איכות קולנועית גבוהה (במאי: ריצ'ארד לסטר. תסריט: אלן אואן), לעומת סרטי נעורים מוסיקליים אחרים בשנות השישים דלי עלילה וחסרי ערך אמנותי.

הביטוי "לילה של יום מפרך" מיוחס לרינגו סטאר, שבסופו של אחד מימי ההקלטות של להקתו, הוא פלט את המשפט: "זה היה יום מפרך", ואז כשהביט החוצה וראה כי כבר לילה, ושינה ל"זה היה לילה של יום מפרך". המשפט נאמר לגמרי בצורה ספונטנית, מעין שיבוש מילים.

ג'ון לנון, בראיון למגזין "פלייבוי" ב-1980, סיפור כי המשפט נבחר ע"י במאי הסרט דיק לסטר עוד לפני שהפך שיר. לפול מקרטני, בראיון שנתן לקראת צאת "האנתולוגיה של הביטלס" ב-, 1994, היתה גרסה שונה. לדבריו, בחירת שמו של השיר הייתה כולה של הביטלס ולא של לסטר, אחר ששמעו אותו מפי רינגו. "השיבוש הזה האופייני לצורת הדיבור של רינגו נשמע לירי. היינו מוקסמים, למרות השגיאה"

מילות השיר מדברות על נאמנותו הנצחית של הדובר לאהובתו, העמל למען תוכל לרכוש כל אשר חשקה. הוא אמנם חוזר עייף מאוד הביתה, אבל אהובתו עושה הכל אשר לאל ידה כדי להשאירו במצב ערני… הביקורת לא התלהבה מהטקסט שנשען על קלישאות כמו "עובד כמו כלב", "ישן כמו חוטב עצים" כדי להבהיר כמה האהובה נאמנה לו…

השיר, נכתב והולחן ע"י ג'ון לנון (בקרדיטים מופיעים לנון לצד מקרטני). הוא עצמו שר את השורה "haaaard days night…" בגליסנדו (גלישה). המנגינה מזכירה שיר עם אירי שנקרא Donal Og, באותו סולם פנטטוני.

A Hard Day's Night היה השיר הראשון של הביטלס שיצא תחילה באלבום בשם הזה ביוני 1964 בארה"ב כפסקול הסרט, ורק מאוחר יותר כסינגל. בבריטניה הוא יצא חודש לאחר מכן – כסינגל (יחד עם "Things We Said Today" כצד ב') וכאלבום. השיר הגיע למקום הראשון במצעדים של ארה"ב ובריטניה באותה שנה.

*** הסרט מציג יום בחייהם של ג'ון לנון, פול מקרטני, ג'ורג' האריסון ורינגו סטאר, הנראים כשהם בורחים ממעריצים, עורכים חזרות לקראת הופעה, מתראיינים לעיתונות ומופיעים מול קהל. לסרט הוכנסה דמות של סבא על מנת ליצור סצנות ומצבים הומוריסטיים ופרועים. (הכוונה המקורית הייתה פשוטה: לתעד את חיי הביטלס בתקופת ההופעות האינטנסיביות שלהם) הדיאלוגים התבססו על שנינותם הטבעית של חברי הלהקה, בעיקר ג'ון, כפי שהתבטאה בעשרות מסיבות עיתונאים ועל סגנון ליברפולי אותנטי. עם זאת, חלק משורות התסריט שונו תוך כדי חזרות לפי הצעותיהם של חברי הלהקה, על מנת לשוות להם צליל אותנטי יותר.

הביטלס A Hard Day's Night

t's been a hard day's night, and I been working like a dog/ It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log/ But when I get home to you I find the things that you do/ Will make me feel alright

You know I work all day to get you money to buy you things/ And it's worth it just to hear you say you're going to give me everything/ So why on earth should I moan, ’cause when I get you alone/ You know I feel OK

When I'm home everything seems to be right/ When I'm home feeling you holding me tight, tight

It's been a hard day's night, and I been working like a dog/ It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log/ But when I get home to you I find the things that you do/ Will make me feel alright, oww

So why on earth should I moan, ’cause when I get you alone/ You know I feel OK

When I'm home everything seems to be right/ When I'm home feeling you holding me tight, tight

It's been a hard day's night, and I been working like a dog/ It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log/ But when I get home to you I find the things that you do/ Will make me feel alright/ You know I feel alright/ You know I feel alright

הביטלס פייסבוק