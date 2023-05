הזמר או הזמרת הטובים ביותר? איך קובעים? מה הקריטריונים? איכות, פופולריות? האם זה רק קול או גם יצירתיות או הצירוף של שניהם. במשאל שערך N12 בין "מומחים מוזיקליים" והקהל לבחירת "הקול של ישראל" בשנת ה-75 למדינה אריק איינשטיין – במקום הראשון, שלמה ארצי שני. זוהר ארגוב – שלישי. עפרה חזה מעל חוה אלברשטיין, ריטה ושרית חדד. אביתר בנאי – 6, שלום חנוך – 18, אהוד בנאי – 15, שושנה דמארי – 23, יהודית רביץ – 19. עמיר בניון – 20. שלומי שבת – 24. אייל גולן – 22. עידן רייכל – 28.

אני לא מוצא איזשהו הגיון בהיר בדירוג הזה. אז משאל. עוד משאל. אריק איינשטיין – יותר מצפוי. שלמה ארצי – כנ"ל. שלום חנוך? – פדיחה. בעיני הוא מגלם את השילוב האולטימטיבי שלזמר שמתוך עצמו ומתוךהמקום בו חי הוא יוצר, שהשפעתו על המוסיקה המקומית פנומנלית. זמר – יוצר במלוא מובן המילה. כנ"ל – אהוד בנאי, אביתר בנאי.

בדירוג 200 הזמרים של מגזין הרוק "רולינג סטון", בוב דילן הגיע למקום 15 – מעל אלביס פרסלי המלך, גדול זמרי הרוק של כל הזמנים. איך? לחלק מהמאזינים, קולו של בוב דילן, במיוחד הטונים המשמימים ו/או האגרסיביים של שנותיו הראשונות, תמיד יישמע כמו קריקטורה של עצמו. אבל הביטחון בשירתו, והקשר האקספרסיבי לטקסטים שלו, הפכו אותו לאחד הזמרים הגדולים של אמריקה. הוא השתמש בקולו הלא אסתטי להביע כל דבר, מ- "Like a Rolling Stone" דרך “If Not for You” ועד הפאתוס הצורב של “Goin’ to Acapulco” ועד השיר הציני הנוקב – “Idiot Wind”. בשנותיו המאוחרות, הוא בנה סגנון בוגר שלם מתוך סאונד השירה המרופט שלו.

אז כן – בוב דילן מעל פרינס (16), אלביס (17), פרנק סינטרה (19), מרווין גיי (20), פול מקרטני (26) דיוויד בואי (32).

שלום חנוך כמו בוב דילן הוא היוצר-זמר הישראלי האולטימטיבי. אני בוחר בו לפני אריק ושלמה. כזמר אלה העוצמות הפנימיות שמגיעות מהקול העשן-סדוק ורוטט טעון-תחושות. השירים הם כבר קלאסיקה. לא חייבים לסמן גבולות של זמן. שלום של האתמול ושלום של היום מתחברים אצלי לאמן רוק החשוב והמענג ביותר, שימשיך לצבוט ת'לב.

שלום חנוך – מחכים למשיח